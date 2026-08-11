Сегодняшняя цена Fletch Finance

Текущая цена Fletch Finance (FLETCH) сегодня составляет $ 0 с изменением 15.90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLETCH на USD составляет $ 0 за FLETCH.

На данный момент Fletch Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32,470, при оборотном предложении 1.00B FLETCH. В течение последних 24 часов, FLETCH торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00155724, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FLETCH изменился на +1.66% за последний час и на -33.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fletch Finance (FLETCH)

Рыночная капитализация $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Fletch Finance составляет $ 32.47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FLETCH составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32.47K.