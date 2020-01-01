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ZERO

MEOW/USDT
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График
Информация о токене
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Глубина
MEOW
Zero устраняет основные проблемные стимулы, используемые современными интернет-платформами и социальными сетями, которые предназначены для манипулирования человеческим вниманием и процессом выбора с помощью рекламы, геймификации и непрозрачных алгоритмов. Zero утверждает, что эти проблемы являются симптомами более глубокой структурной проблемы, которая существует на уровне корпоративной фидуциарной ответственности и кодекса. А именно, асимметрия стимулов и информации, создаваемая юридической структурой корпораций и облачными архитектурами, и, как следствие, поиск ренты, возникающий в результате обмена человеческим вниманием. Что необходимо, так это прозрачная структура, которая позволит участникам сохранять контроль над своими данными, личной конфиденциальностью и онлайн-опытом, одновременно разделяя как процесс принятия решений (управление платформой), так и экономический потенциал, возникающий в результате индивидуального и коллективного участия.
Обзор
Название криптовалюты
MEOW
Время выпуска
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Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,101,010,101
Книга ордеров
0.00001

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Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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