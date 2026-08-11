Сегодняшняя цена RAXOL

Текущая цена RAXOL (RAXOL) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAXOL на USD составляет $ 0 за RAXOL.

На данный момент RAXOL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 613,497, при оборотном предложении 1.00B RAXOL. В течение последних 24 часов, RAXOL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00409227, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RAXOL изменился на -2.25% за последний час и на -14.46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 21.78K.

Рыночная информация RAXOL (RAXOL)

Рыночная капитализация $ 613.50K$ 613.50K $ 613.50K Объем (24Ч) $ 21.78K$ 21.78K $ 21.78K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 613.50K$ 613.50K $ 613.50K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация RAXOL составляет $ 613.50K, при 24-часовом объеме торгов $ 21.78K. Циркулируещее обращение RAXOL составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 613.50K.