Сегодняшняя цена Kaleido

Текущая цена Kaleido (KALEIDO) сегодня составляет $ 5,19 с изменением 9,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KALEIDO на USD составляет $ 5,19 за KALEIDO.

На данный момент Kaleido занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24 029, при оборотном предложении 4,62K KALEIDO. В течение последних 24 часов, KALEIDO торговался в диапазоне от $ 5,01 (минимум) до $ 5,75 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 204,97, тогда как исторический минимум составил $ 5,01.

В краткосрочной перспективе KALEIDO изменился на -0,66% за последний час и на -10,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,23K.

Рыночная информация Kaleido (KALEIDO)

Рыночная капитализация $ 24,03K$ 24,03K $ 24,03K Объем (24Ч) $ 2,23K$ 2,23K $ 2,23K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24,03K$ 24,03K $ 24,03K Оборотное предложение 4,62K 4,62K 4,62K Общее предложение 4 623,016153897345 4 623,016153897345 4 623,016153897345

Текущая рыночная капитализация Kaleido составляет $ 24,03K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,23K. Циркулируещее обращение KALEIDO составляет 4,62K, а общее предложение – 4623.016153897345. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,03K.