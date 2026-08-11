Какова сегодняшняя актуальная стоимость Robin Hood?

Сегодня Robin Hood торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 19.25%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна FOX в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Robin Hood сегодня?

Robin Hood имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался FOX сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽ до ₽. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов FOX?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Robin Hood?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, созданный на блокчейне --, FOX может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.