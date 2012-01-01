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Топ токенов категории Экосистема Ink по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Ink. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.249
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
4
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 3.48B
$ 440.84M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.82
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999575
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 2.78B
$ 81.57M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.997947
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 697.58M
$ 1.13M
9
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,858
-0.06%
-0.02%
-0.76%
$ 436.04M
$ 378.28K
10
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
11
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
12
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 174.32M
$ 5.00M
13
$ 219.42
-0.06%
-3.15%
+2.66%
$ 142.98M
$ 355.62
14
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,327.99
-0.26%
0.00%
+6.46%
$ 118.40M
$ 7.21M
15
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.38
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 115.42M
--
16
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
17
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,026.83
-0.03%
-0.02%
0.00%
$ 86.29M
$ 133.51K
18
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
21
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.309592
+0.01%
-0.04%
+15.97%
$ 16.55M
$ 179.95K
22
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000176
+1.02%
-7.50%
+27.68%
$ 13.44M
$ 53.77B
23
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,261.51
+0.47%
--
-11.41%
$ 12.15M
$ 474.90K
24
Bert
Bert
BERT
$ 0.008963
-0.04%
-3.36%
+2.73%
$ 8.68M
$ 6.54M
25
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.32%
$ 896.47K
--
26
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998232
+0.01%
0.00%
-0.10%
$ 805.99K
$ 899.51K
27
ANITA
ANITA
ANITA
$ 0.00063059
-0.39%
-0.06%
+0.76%
$ 630.54K
$ 40.27
28
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 58.02
0.00%
--
-1.21%
$ 454.43K
$ 49.04
29
Eaton Corporation plc xStock
Eaton Corporation plc xStock
ETNX
$ 392.41
0.00%
--
+0.10%
$ 147.11K
$ 11.21
30
Purple
Purple
PURPLE
$ 9.466E-5
0.00%
+3.50%
-9.77%
$ 94.63K
--
31
Bobina
Bobina
BOBINA
$ 0.00633107
-0.07%
--
-2.60%
$ 63.31K
$ 475.41
32
Kraken
Kraken
KRAKEN
$ 5.31614E-7
-0.01%
-0.60%
-60.91%
$ 53.16K
--
33
Shroomy
Shroomy
SHROOMY
$ 3.123E-5
0.00%
-1.30%
-1.76%
$ 28.98K
--
34
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
+0.07%
$ 13.68K
--
35
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.259
0.00%
-1.02%
-0.49%
--
$ 189.22

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Ink и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Ink представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 35 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $97.52B.
Какой токен из категории Экосистема Ink демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Ink, отслеживаемых на MEXC, PURPLE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Ink находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 35 токенов категории Экосистема Ink, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Ink относятся USDC, LINK, USDT0. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Ink?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Ink составляет примерно $97.52B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Ink, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.