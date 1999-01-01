SHROOMY

Проект Shroomy черпает вдохновение в величественном царстве грибов и революционной силе криптовалют. Токен SHROOMY нашел свой дом на новой суперсети 2 уровня от Kraken под названием Ink, где стремится создать процветающее сообщество целеустремленных любителей грибов. Сам SHROOMY — это простой токен ERC-20 без налогов и необычных функций. Благодаря уже внедренным элементам AI и GameFi, вы можете изучать микологию и одновременно весело проводить время вместе с растущим сообществом!

Название криптовалютыSHROOMY

Макс. предложение927,908,200

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