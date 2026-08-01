Сегодняшняя цена Bobina

Текущая цена Bobina (BOBINA) сегодня составляет $ 0,00633552 с изменением 1,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOBINA на USD составляет $ 0,00633552 за BOBINA.

На данный момент Bobina занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 63 368, при оборотном предложении 10,00M BOBINA. В течение последних 24 часов, BOBINA торговался в диапазоне от $ 0,00619186 (минимум) до $ 0,00649088 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01022839, тогда как исторический минимум составил $ 0,00454648.

В краткосрочной перспективе BOBINA изменился на +0,15% за последний час и на -2,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 475,86.

Рыночная информация Bobina (BOBINA)

Рыночная капитализация $ 63,37K$ 63,37K $ 63,37K Объем (24Ч) $ 475,86$ 475,86 $ 475,86 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 63,37K$ 63,37K $ 63,37K Оборотное предложение 10,00M 10,00M 10,00M Общее предложение 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bobina составляет $ 63,37K, при 24-часовом объеме торгов $ 475,86. Циркулируещее обращение BOBINA составляет 10,00M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 63,37K.