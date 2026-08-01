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Текущая цена Eaton Corporation plc xStock сегодня составляет 392,41 USD. Рыночная капитализация ETNX составляет 147 115 USD. Отслеживайте обновления цен ETNX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Eaton Corporation plc xStock сегодня составляет 392,41 USD. Рыночная капитализация ETNX составляет 147 115 USD. Отслеживайте обновления цен ETNX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Не в листинге

Текущая цена 1 ETNX в USD:

$392,41
$392,41$392,41
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Eaton Corporation plc xStock (ETNX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:22:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Eaton Corporation plc xStock

Текущая цена Eaton Corporation plc xStock (ETNX) сегодня составляет $ 392,41 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETNX на USD составляет $ 392,41 за ETNX.

На данный момент Eaton Corporation plc xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 147 115, при оборотном предложении 375,59 ETNX. В течение последних 24 часов, ETNX торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 421,25, тогда как исторический минимум составил $ 361,78.

В краткосрочной перспективе ETNX изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,21.

Рыночная информация Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

$ 147,12K
$ 147,12K$ 147,12K

$ 11,21
$ 11,21$ 11,21

$ 52,57M
$ 52,57M$ 52,57M

375,59
375,59 375,59

134 214,1615361297
134 214,1615361297 134 214,1615361297

Текущая рыночная капитализация Eaton Corporation plc xStock составляет $ 147,12K, при 24-часовом объеме торгов $ 11,21. Циркулируещее обращение ETNX составляет 375,59, а общее предложение – 134214.1615361297. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 52,57M.

История цен Eaton Corporation plc xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 421,25
$ 421,25$ 421,25

$ 361,78
$ 361,78$ 361,78

--

--

0,00%

0,00%

История цен Eaton Corporation plc xStock (ETNX) в USD

За сегодня изменение цены Eaton Corporation plc xStock на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Eaton Corporation plc xStock на USD составило $ -16,2051595650.
За последние 60 дней изменение цены Eaton Corporation plc xStock на USD составило $ +9,7782685850.
За последние 90 дней изменение цены Eaton Corporation plc xStock на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -16,2051595650-4,12%
60 дней$ +9,7782685850+2,49%
90 дней----

Прогноз цены Eaton Corporation plc xStock

Прогноз цены Eaton Corporation plc xStock (ETNX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ETNX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Eaton Corporation plc xStock (ETNX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Eaton Corporation plc xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

О Eaton Corporation plc xStock

Что сейчас торгуется у Eaton Corporation plc xStock?

Текущая цена: ₽29360.067354686768000, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли ETNX внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок Eaton Corporation plc xStock?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно ETNX?

При наличии 375.5861419004968 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Eaton Corporation plc xStock соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽31517.872564822000000 и ATL — ₽27068.334567362144000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Eaton Corporation plc xStock?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Eaton Corporation plc xStock.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:22:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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