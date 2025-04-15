ANITA

Anita AI – первый нативный ИИ-информатор, создающий реальных ИИ-агентов для таких отраслей, как недвижимость и клиентский опыт. Она родилась в коде и выросла в криптовалюте, поэтому она здесь, чтобы стимулировать внедрение и создавать ценности.

Название криптовалютыANITA

МестоNo.4389

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.011937747737006186,2025-05-15

Наименьшая цена0.000422257587688162,2025-04-15

Публичный блокчейнSOL

ВведениеAnita AI – первый нативный ИИ-информатор, создающий реальных ИИ-агентов для таких отраслей, как недвижимость и клиентский опыт. Она родилась в коде и выросла в криптовалюте, поэтому она здесь, чтобы стимулировать внедрение и создавать ценности.

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