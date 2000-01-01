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Топ токенов категории Децентрализованный идентификатор (DID) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Децентрализованный идентификатор (DID). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.334
-1.02%
+5.78%
+5.23%
$ 1.16B
$ 3.01M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.209
-0.09%
-2.03%
-1.50%
$ 170.08M
$ 12.95K
3
BAS
BAS
BAS
$ 0.02621
-0.04%
-2.68%
-3.20%
$ 65.52M
$ 2.63M
4
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630034
0.00%
--
+0.94%
$ 63.00M
$ 19.43
5
Billions
Billions
BILL
$ 0.0248
-1.00%
+1.60%
+5.55%
$ 60.07M
$ 4.20M
6
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003279
+0.24%
-0.39%
-10.19%
$ 41.47M
$ 25.40M
7
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02826
-0.28%
+0.49%
+6.05%
$ 40.06M
$ 2.11M
8
Gravity
Gravity
G
$ 0.0036
+0.08%
+0.11%
-1.01%
$ 39.20M
$ 17.36M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.00757
+0.13%
-0.93%
+2.11%
$ 32.31M
$ 7.53M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005476
-0.22%
+0.39%
-6.69%
$ 28.77M
$ 15.07M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3156
+0.03%
-0.35%
+4.71%
$ 22.29M
$ 200.92K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0.01858759
0.00%
-0.03%
+5.28%
$ 18.59M
$ 1.24M
13
Metadium
Metadium
META
$ 0.00664557
-0.01%
-0.01%
-2.06%
$ 11.57M
$ 37.21K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0.02228155
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.60M
$ 573.96K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2166
-0.69%
+0.46%
+3.67%
$ 6.64M
$ 69.41K
16
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004529
+1.11%
-4.23%
+3.74%
$ 5.60M
$ 12.94M
17
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0336
0.00%
+0.90%
-2.33%
$ 5.55M
$ 173.98K
18
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.0119
-0.59%
-0.59%
+4.60%
$ 3.54M
$ 4.33M
19
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
+0.02%
$ 2.46M
$ 846.76
20
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002189
-0.86%
-5.01%
+28.69%
$ 1.96M
$ 26.81M
21
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0.01182036
+0.09%
+0.03%
+1.36%
$ 1.66M
$ 150.89K
22
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0.00483814
-0.51%
+0.12%
+4.26%
$ 1.37M
$ 56.87K
23
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00106402
-0.09%
+0.03%
+4.82%
$ 1.06M
$ 3.13K
24
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00037858
+0.05%
-0.10%
-18.32%
$ 946.43K
$ 389.90
25
$ 0.001415
-0.76%
-1.11%
-7.20%
$ 919.41K
$ 25.77M
26
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0.0003202
+0.03%
+0.01%
+2.12%
$ 840.54K
$ 853.58
27
AVC
AVC
AVC
$ 0.0001258
-1.09%
-0.04%
-12.51%
$ 446.81K
$ 12.05K
28
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00069099
+0.61%
-0.00%
+36.94%
$ 401.47K
$ 141.80
29
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00358448
-0.83%
-0.01%
-1.30%
$ 335.09K
$ 112.63
30
myDid
myDid
SYL
$ 0.00004312
-0.16%
+0.02%
+3.98%
$ 333.10K
$ 530.21M
31
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001334
0.00%
-4.40%
-10.74%
$ 305.19K
$ 33.72M
32
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0.0002748
-0.01%
+0.02%
-2.48%
$ 274.79K
$ 146.78
33
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
-0.69%
$ 236.69K
$ 2.65
34
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 1.545E-5
-0.13%
-12.70%
-18.51%
$ 154.52K
--
35
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.0000248
-0.57%
-1.09%
-6.31%
$ 149.65K
$ 2.17B
36
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00112119
-0.07%
-0.00%
+0.35%
$ 111.38K
$ 5.65K
37
Wrapped G
Wrapped G
WG
$ 0.00365089
+0.29%
+0.01%
-0.12%
$ 107.35K
$ 608.10
38
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.083E-5
+0.48%
-0.30%
+2.41%
$ 104.13K
--
39
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.12988E-7
+0.12%
-2.70%
-9.61%
$ 91.30K
--
40
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
$ 0.00246787
0.00%
--
-0.34%
$ 83.91K
$ 2.15
41
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
$ 0.00019132
-0.01%
-0.02%
+0.13%
$ 52.25K
$ 99.99
42
SelfKey
SelfKey
KEY
$ 6.14E-6
0.00%
-40.50%
-77.99%
$ 36.86K
--
43
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00070014
0.00%
--
+12.61%
$ 36.03K
$ 242.80
44
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017289
0.00%
-0.00%
-0.82%
$ 29.87K
$ 3.03
45
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2.88299E-7
0.00%
-2.90%
-0.15%
$ 28.83K
--
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2.10861E-7
0.00%
-2.50%
+0.65%
$ 21.09K
--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
-1.39%
$ 17.52K
--
48
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0.1952
+0.31%
-0.36%
+1.68%
--
$ 1.05M
49
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0.00857
0.00%
-1.49%
+1.06%
--
$ 7.62M
50
JMDT
JMDT
JMDT
$ 1.1408
+2.41%
+12.67%
--
--
$ 940.21K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Децентрализованный идентификатор (DID) и почему они так популярны?
Токены категории Децентрализованный идентификатор (DID) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 51 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.80B.
Какой токен из категории Децентрализованный идентификатор (DID) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Децентрализованный идентификатор (DID), отслеживаемых на MEXC, JMDT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.67% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Децентрализованный идентификатор (DID) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 51 токенов категории Децентрализованный идентификатор (DID), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Децентрализованный идентификатор (DID) относятся WLD, ENS, BAS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Децентрализованный идентификатор (DID)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Децентрализованный идентификатор (DID) составляет примерно $1.80B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Децентрализованный идентификатор (DID), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.