Сегодняшняя цена Helixa Cred

Текущая цена Helixa Cred (CRED) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRED на USD составляет $ 0 за CRED.

На данный момент Helixa Cred занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 91 164, при оборотном предложении 100,00B CRED. В течение последних 24 часов, CRED торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CRED изменился на -0,24% за последний час и на -9,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Helixa Cred (CRED)

Рыночная капитализация $ 91,16K$ 91,16K $ 91,16K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 91,16K$ 91,16K $ 91,16K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Helixa Cred составляет $ 91,16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRED составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 91,16K.