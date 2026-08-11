Что сейчас торгуется у Talent Protocol?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -2.31%.

Привлекает ли TALENT внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок Talent Protocol?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно TALENT?

При наличии 273084160.0991325 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Talent Protocol соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽11.3408948604131376000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Talent Protocol?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Talent Protocol.