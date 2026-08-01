Сегодняшняя цена Clawvatar

Текущая цена Clawvatar (CLAWVATAR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLAWVATAR на USD составляет $ 0 за CLAWVATAR.

На данный момент Clawvatar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28 830, при оборотном предложении 100,00B CLAWVATAR. В течение последних 24 часов, CLAWVATAR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLAWVATAR изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Clawvatar (CLAWVATAR)

Рыночная капитализация $ 28,83K$ 28,83K $ 28,83K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 28,83K$ 28,83K $ 28,83K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Clawvatar составляет $ 28,83K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLAWVATAR составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28,83K.