Какова текущая цена Base Identity?

Base Identity торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.52%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BASEID соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.52% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BASEID превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Base Identity показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem BASEID демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Base Identity?

Рыночная капитализация ₽1577588.7254385440000 ставит BASEID на 8675-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BASEID?

Base Identity обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BASEID?

При наличии в обращении 99999999999.99998 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.