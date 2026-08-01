Какова сегодняшняя цена Black Mirror (MIRROR)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.12%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов MIRROR находится в обращении?

Обращающееся предложение MIRROR составляет 187786590.9534682, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Black Mirror?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей MIRROR. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Black Mirror?

Рыночная капитализация составляет ₽2234608.9211896128000, что ставит Black Mirror на 7762-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется MIRROR?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Black Mirror?

Недавнее изменение цены на -0.12% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках SocialFi,Solana Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Base Ecosystem,ChainGPT Launchpad,Binance Alpha Spotlight,IP и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.