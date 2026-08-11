Сегодняшняя цена MetaMUI

Текущая цена MetaMUI (MMUI) сегодня составляет $ 0,02228175 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MMUI на USD составляет $ 0,02228175 за MMUI.

На данный момент MetaMUI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 603 888, при оборотном предложении 475,90M MMUI. В течение последних 24 часов, MMUI торговался в диапазоне от $ 0,02218538 (минимум) до $ 0,02229711 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,935688, тогда как исторический минимум составил $ 0,00998802.

В краткосрочной перспективе MMUI изменился на -0,00% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 572,48K.

Рыночная информация MetaMUI (MMUI)

Рыночная капитализация $ 10,60M$ 10,60M $ 10,60M Объем (24Ч) $ 572,48K$ 572,48K $ 572,48K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17,83M$ 17,83M $ 17,83M Оборотное предложение 475,90M 475,90M 475,90M Общее предложение 800 000 000,0 800 000 000,0 800 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MetaMUI составляет $ 10,60M, при 24-часовом объеме торгов $ 572,48K. Циркулируещее обращение MMUI составляет 475,90M, а общее предложение – 800000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,83M.