Какова текущая цена IdOS?

IdOS оценивается в ₽0.356910670919387984000, за сегодняшний день она изменилась на 7.19%.

Насколько быстро растёт сообщество IDOS?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену IdOS?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль IdOS в секторе Infrastructure,Arbitrum Ecosystem,Decentralized Identifier (DID). Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов IDOS?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как IDOS соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽3.010708813537107424000, а ATL — ₽0.317517217805755184000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 283504912.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.