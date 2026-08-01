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Текущая цена AllDomains Name Service сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ADNS составляет 106,603 USD. Отслеживайте обновления цен ADNS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AllDomains Name Service сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ADNS составляет 106,603 USD. Отслеживайте обновления цен ADNS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена AllDomains Name Service (ADNS)

Не в листинге

Текущая цена 1 ADNS в USD:

$0.00002132
$0.00002132$0.00002132
+2.10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены AllDomains Name Service (ADNS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:59:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AllDomains Name Service

Текущая цена AllDomains Name Service (ADNS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ADNS на USD составляет $ 0 за ADNS.

На данный момент AllDomains Name Service занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 106,603, при оборотном предложении 5.00B ADNS. В течение последних 24 часов, ADNS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ADNS изменился на -- за последний час и на +5.38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AllDomains Name Service (ADNS)

$ 106.60K
$ 106.60K$ 106.60K

--
----

$ 106.60K
$ 106.60K$ 106.60K

5.00B
5.00B 5.00B

4,999,511,350.324241
4,999,511,350.324241 4,999,511,350.324241

Текущая рыночная капитализация AllDomains Name Service составляет $ 106.60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ADNS составляет 5.00B, а общее предложение – 4999511350.324241. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 106.60K.

История цен AllDomains Name Service в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.10%

+5.38%

+5.38%

История цен AllDomains Name Service (ADNS) в USD

За сегодня изменение цены AllDomains Name Service на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AllDomains Name Service на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены AllDomains Name Service на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AllDomains Name Service на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.10%
30 дней$ 0-16.04%
60 дней$ 0-3.91%
90 дней----

Прогноз цены AllDomains Name Service

Прогноз цены AllDomains Name Service (ADNS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ADNS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены AllDomains Name Service (ADNS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AllDomains Name Service потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AllDomains Name Service достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ADNS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AllDomains Name Service».

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О AllDomains Name Service

Какова текущая цена AllDomains Name Service?

AllDomains Name Service оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -0.10%.

Насколько быстро растёт сообщество ADNS?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену AllDomains Name Service?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль AllDomains Name Service в секторе Solana Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Name Service. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов ADNS?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как ADNS соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 4999511350.324241 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:59:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AllDomains Name Service (ADNS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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