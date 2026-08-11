Какова сегодняшняя актуальная стоимость PoP Planet?

Сегодня PoP Planet торгуется по цене ₽0.890742835679130560000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 3.74%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна P в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у PoP Planet сегодня?

PoP Planet имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался P сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.851031532269841440000 до ₽0.898431766406310640000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов P?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска PoP Planet?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории BNB Chain Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Binance Alpha Spotlight, созданный на блокчейне --, P может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.