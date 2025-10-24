Текущая цена AURO USDA сегодня составляет 0,999533 USD. Следите за обновлениями цены USDA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USDA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AURO USDA сегодня составляет 0,999533 USD. Следите за обновлениями цены USDA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USDA прямо сейчас на MEXC.

Цена AURO USDA (USDA)

Текущая цена 1 USDA в USD:

$0,999533
+0,60%1D
USD
График цены AURO USDA (USDA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:24 (UTC+8)

Информация о ценах AURO USDA (USDA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,977669
Мин 24Ч
$ 1,011
Макс 24Ч

$ 0,977669
$ 1,011
$ 1,024
$ 0,953424
+0,01%

+0,68%

-1,24%

-1,24%

Текущая цена AURO USDA (USDA) составляет $0,999533. За последние 24 часа USDA торговался в диапазоне от $ 0,977669 до $ 1,011, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USDA за все время составляет $ 1,024, а минимальная – $ 0,953424.

Что касается краткосрочной динамики, USDA изменился на +0,01% за последний час, на +0,68% за 24 часа и на -1,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AURO USDA (USDA)

$ 230,57K
--
$ 10,10M
230,68K
10 105 731,4237891
Текущая рыночная капитализация AURO USDA составляет $ 230,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение USDA составляет 230,68K, а общее предложение – 10105731.4237891. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,10M.

История цен AURO USDA (USDA) в USD

За сегодня изменение цены AURO USDA на USD составило $ +0,0067893.
За последние 30 дней изменение цены AURO USDA на USD составило $ +0,0134060364.
За последние 60 дней изменение цены AURO USDA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AURO USDA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0067893+0,68%
30 дней$ +0,0134060364+1,34%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое AURO USDA (USDA)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

Источник AURO USDA (USDA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены AURO USDA (USD)

Сколько будет стоить AURO USDA (USDA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AURO USDA (USDA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AURO USDA.

Проверьте прогноз цены AURO USDA!

USDA на местную валюту

Токеномика AURO USDA (USDA)

Понимание токеномики AURO USDA (USDA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USDA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AURO USDA (USDA)

Сколько стоит AURO USDA (USDA) на сегодня?
Актуальная цена USDA в USD – 0,999533 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USDA в USD?
Текущая цена USDA в USD составляет $ 0,999533. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AURO USDA?
Рыночная капитализация USDA составляет $ 230,57K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USDA?
Циркулирующее предложение USDA составляет 230,68K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USDA?
USDA достиг максимальной цены (ATH) в 1,024 USD.
Какова была минимальная цена USDA за все время (ATL)?
USDA достиг минимальной цены (ATL) в 0,953424 USD.
Каков объем торгов USDA?
Объем торгов за последние 24 часа для USDA составляет -- USD.
Вырастет ли USDA в цене в этом году?
USDA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDA для более подробного анализа.
