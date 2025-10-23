Текущая цена Hylo USD сегодня составляет 0,999442 USD. Следите за обновлениями цены HYUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HYUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hylo USD сегодня составляет 0,999442 USD. Следите за обновлениями цены HYUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HYUSD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HYUSD

Информация о цене HYUSD

Токеномика HYUSD

Прогноз цен HYUSD

Логотип Hylo USD

Цена Hylo USD (HYUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 HYUSD в USD:

$0,999371
$0,999371$0,999371
-0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hylo USD (HYUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:45:13 (UTC+8)

Информация о ценах Hylo USD (HYUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,997154
$ 0,997154$ 0,997154
Мин 24Ч
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,997154
$ 0,997154$ 0,997154

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 0,986187
$ 0,986187$ 0,986187

+0,02%

-0,09%

+0,03%

+0,03%

Текущая цена Hylo USD (HYUSD) составляет $0,999442. За последние 24 часа HYUSD торговался в диапазоне от $ 0,997154 до $ 1,001, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HYUSD за все время составляет $ 1,003, а минимальная – $ 0,986187.

Что касается краткосрочной динамики, HYUSD изменился на +0,02% за последний час, на -0,09% за 24 часа и на +0,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hylo USD (HYUSD)

$ 28,72M
$ 28,72M$ 28,72M

--
----

$ 28,72M
$ 28,72M$ 28,72M

28,74M
28,74M 28,74M

28 735 593,386879
28 735 593,386879 28 735 593,386879

Текущая рыночная капитализация Hylo USD составляет $ 28,72M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HYUSD составляет 28,74M, а общее предложение – 28735593.386879. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28,72M.

История цен Hylo USD (HYUSD) в USD

За сегодня изменение цены Hylo USD на USD составило $ -0,0009762492574476.
За последние 30 дней изменение цены Hylo USD на USD составило $ +0,0001281284.
За последние 60 дней изменение цены Hylo USD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hylo USD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0009762492574476-0,09%
30 дней$ +0,0001281284+0,01%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Hylo USD (HYUSD)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Hylo USD (USD)

Сколько будет стоить Hylo USD (HYUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hylo USD (HYUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hylo USD.

Проверьте прогноз цены Hylo USD!

HYUSD на местную валюту

Токеномика Hylo USD (HYUSD)

Понимание токеномики Hylo USD (HYUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HYUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hylo USD (HYUSD)

Сколько стоит Hylo USD (HYUSD) на сегодня?
Актуальная цена HYUSD в USD – 0,999442 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HYUSD в USD?
Текущая цена HYUSD в USD составляет $ 0,999442. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hylo USD?
Рыночная капитализация HYUSD составляет $ 28,72M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HYUSD?
Циркулирующее предложение HYUSD составляет 28,74M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HYUSD?
HYUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,003 USD.
Какова была минимальная цена HYUSD за все время (ATL)?
HYUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,986187 USD.
Каков объем торгов HYUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для HYUSD составляет -- USD.
Вырастет ли HYUSD в цене в этом году?
HYUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HYUSD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:45:13 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.