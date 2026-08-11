Сегодняшняя цена ROME Stablecoin

Текущая цена ROME Stablecoin (ROME) сегодня составляет $ 1,003 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROME на USD составляет $ 1,003 за ROME.

На данный момент ROME Stablecoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 198 618, при оборотном предложении 403,73K ROME. В течение последних 24 часов, ROME торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,35, тогда как исторический минимум составил $ 0,569602.

В краткосрочной перспективе ROME изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 26,12.

Рыночная информация ROME Stablecoin (ROME)

Рыночная капитализация $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Объем (24Ч) $ 26,12$ 26,12 $ 26,12 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,20T$ 1,20T $ 1,20T Оборотное предложение 403,73K 403,73K 403,73K Общее предложение 403 725,094899 403 725,094899 403 725,094899

Текущая рыночная капитализация ROME Stablecoin составляет $ 1,20M, при 24-часовом объеме торгов $ 26,12. Циркулируещее обращение ROME составляет 403,73K, а общее предложение – 403725.094899. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,20T.