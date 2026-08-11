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Текущая цена Virtue USD сегодня составляет 1,004 USD. Рыночная капитализация VUSD составляет 582 935 USD. Отслеживайте обновления цен VUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Virtue USD сегодня составляет 1,004 USD. Рыночная капитализация VUSD составляет 582 935 USD. Отслеживайте обновления цен VUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Virtue USD (VUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 VUSD в USD:

$1,001
$1,001$1,001
+0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Virtue USD (VUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:52:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Virtue USD

Текущая цена Virtue USD (VUSD) сегодня составляет $ 1,004 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VUSD на USD составляет $ 1,004 за VUSD.

На данный момент Virtue USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 582 935, при оборотном предложении 580,42K VUSD. В течение последних 24 часов, VUSD торговался в диапазоне от $ 0,979605 (минимум) до $ 1,001 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,069, тогда как исторический минимум составил $ 0,932671.

В краткосрочной перспективе VUSD изменился на +1,97% за последний час и на +1,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24,28K.

Рыночная информация Virtue USD (VUSD)

$ 582,94K
$ 582,94K$ 582,94K

$ 24,28K
$ 24,28K$ 24,28K

$ 582,94K
$ 582,94K$ 582,94K

580,42K
580,42K 580,42K

580 417,896203
580 417,896203 580 417,896203

Текущая рыночная капитализация Virtue USD составляет $ 582,94K, при 24-часовом объеме торгов $ 24,28K. Циркулируещее обращение VUSD составляет 580,42K, а общее предложение – 580417.896203. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 582,94K.

История цен Virtue USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,979605
$ 0,979605$ 0,979605
Мин 24Ч
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,979605
$ 0,979605$ 0,979605

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,069
$ 1,069$ 1,069

$ 0,932671
$ 0,932671$ 0,932671

+1,97%

+1,33%

+1,39%

+1,39%

История цен Virtue USD (VUSD) в USD

За сегодня изменение цены Virtue USD на USD составило $ +0,01322521.
За последние 30 дней изменение цены Virtue USD на USD составило $ +0,0237564472.
За последние 60 дней изменение цены Virtue USD на USD составило $ +0,0057132620.
За последние 90 дней изменение цены Virtue USD на USD составило $ -0,0003169133151775.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,01322521+1,33%
30 дней$ +0,0237564472+2,37%
60 дней$ +0,0057132620+0,57%
90 дней$ -0,0003169133151775-0,00%

Прогноз цены Virtue USD

Прогноз цены Virtue USD (VUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Virtue USD (VUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Virtue USD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Virtue USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Virtue USD».

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Источник Virtue USD (VUSD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Crypto-backed StablecoinIOTA EcosystemStablecoins

О Virtue USD

Какова текущая рыночная цена Virtue USD?

Virtue USD оценивается в ₽75.1168991738368000, за последние 24 часа он изменился на 1.33%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у VUSD?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии VUSD сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Virtue USD на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов VUSD?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 580417.896203, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Virtue USD?

Virtue USD за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как VUSD показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem, динамика VUSD зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:52:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Virtue USD (VUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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