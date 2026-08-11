Какова текущая рыночная цена Virtue USD?

Virtue USD оценивается в ₽75.1168991738368000, за последние 24 часа он изменился на 1.33%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у VUSD?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии VUSD сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Virtue USD на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов VUSD?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 580417.896203, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Virtue USD?

Virtue USD за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как VUSD показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,IOTA Ecosystem, динамика VUSD зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.