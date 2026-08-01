Какова текущая цена Diversified USD?

Diversified USD оценивается в ₽74.81987552480000, за сегодняшний день она изменилась на -0.03%.

Насколько быстро растёт сообщество DFIUSD?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Diversified USD?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Diversified USD в секторе Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов DFIUSD?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как DFIUSD соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽78.4112295499904000, а ATL — ₽72.9360606988365856000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 185992.67578125 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.