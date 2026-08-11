Сегодняшняя цена Enosys Loans CDP

Текущая цена Enosys Loans CDP (CDP) сегодня составляет $ 0,9956 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CDP на USD составляет $ 0,9956 за CDP.

На данный момент Enosys Loans CDP занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 131 469, при оборотном предложении 3,13M CDP. В течение последних 24 часов, CDP торговался в диапазоне от $ 0,992872 (минимум) до $ 0,997236 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,09, тогда как исторический минимум составил $ 0,953705.

В краткосрочной перспективе CDP изменился на -0,06% за последний час и на +0,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 168,26K.

Рыночная информация Enosys Loans CDP (CDP)

Рыночная капитализация $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Объем (24Ч) $ 168,26K$ 168,26K $ 168,26K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,12M$ 3,12M $ 3,12M Оборотное предложение 3,13M 3,13M 3,13M Общее предложение 3 130 100,373628944 3 130 100,373628944 3 130 100,373628944

Текущая рыночная капитализация Enosys Loans CDP составляет $ 3,13M, при 24-часовом объеме торгов $ 168,26K. Циркулируещее обращение CDP составляет 3,13M, а общее предложение – 3130100.373628944. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,12M.