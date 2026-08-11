Сегодняшняя цена Juice Dollar

Текущая цена Juice Dollar (JUSD) сегодня составляет $ 0,999006 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JUSD на USD составляет $ 0,999006 за JUSD.

На данный момент Juice Dollar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 375 589, при оборотном предложении 375,96K JUSD. В течение последних 24 часов, JUSD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,002, тогда как исторический минимум составил $ 0,99734.

В краткосрочной перспективе JUSD изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,17K.

Рыночная информация Juice Dollar (JUSD)

Рыночная капитализация $ 375,59K$ 375,59K $ 375,59K Объем (24Ч) $ 4,17K$ 4,17K $ 4,17K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 375,59K$ 375,59K $ 375,59K Оборотное предложение 375,96K 375,96K 375,96K Общее предложение 375 962,59 375 962,59 375 962,59

Текущая рыночная капитализация Juice Dollar составляет $ 375,59K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,17K. Циркулируещее обращение JUSD составляет 375,96K, а общее предложение – 375962.59. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 375,59K.