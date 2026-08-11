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Текущая цена Juice Dollar сегодня составляет 0,999006 USD. Рыночная капитализация JUSD составляет 375 589 USD. Отслеживайте обновления цен JUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Juice Dollar сегодня составляет 0,999006 USD. Рыночная капитализация JUSD составляет 375 589 USD. Отслеживайте обновления цен JUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Juice Dollar (JUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 JUSD в USD:

$0,999006
$0,999006$0,999006
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Juice Dollar (JUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:15:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Juice Dollar

Текущая цена Juice Dollar (JUSD) сегодня составляет $ 0,999006 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JUSD на USD составляет $ 0,999006 за JUSD.

На данный момент Juice Dollar занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 375 589, при оборотном предложении 375,96K JUSD. В течение последних 24 часов, JUSD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,002, тогда как исторический минимум составил $ 0,99734.

В краткосрочной перспективе JUSD изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,17K.

Рыночная информация Juice Dollar (JUSD)

$ 375,59K
$ 375,59K$ 375,59K

$ 4,17K
$ 4,17K$ 4,17K

$ 375,59K
$ 375,59K$ 375,59K

375,96K
375,96K 375,96K

375 962,59
375 962,59 375 962,59

Текущая рыночная капитализация Juice Dollar составляет $ 375,59K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,17K. Циркулируещее обращение JUSD составляет 375,96K, а общее предложение – 375962.59. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 375,59K.

История цен Juice Dollar в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 0,99734
$ 0,99734$ 0,99734

--

--

0,00%

0,00%

История цен Juice Dollar (JUSD) в USD

За сегодня изменение цены Juice Dollar на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Juice Dollar на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Juice Dollar на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 90 дней изменение цены Juice Dollar на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0,00000000000,00%
90 дней----

Прогноз цены Juice Dollar

Прогноз цены Juice Dollar (JUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Juice Dollar (JUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Juice Dollar потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Juice Dollar достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены JUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Juice Dollar».

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Источник Juice Dollar (JUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Citrea EcosystemCrypto-backed StablecoinStablecoins

О Juice Dollar

Какова текущая рыночная цена JUSD?

В настоящее время она оценивается в ₽74.7477492007439424000, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Juice Dollar на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, JUSD демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов JUSD?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты JUSD. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Juice Dollar?

Он торговался в пределах ₽0E-14 и ₽0E-14, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность JUSD на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции JUSD в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:15:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Juice Dollar (JUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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