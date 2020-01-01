Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Aptos по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Aptos. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,872.64
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999133
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 33.66B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,953.82
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
6
USD1
USD1
USD1
$ 1.00026
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.33M
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.77M
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5929
+0.15%
-0.89%
+2.43%
$ 493.53M
$ 170.93K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002456
-0.45%
-2.15%
-13.15%
$ 216.12M
$ 274.23B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1323
+0.15%
-1.12%
-0.08%
$ 131.90M
$ 1.07M
15
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.38
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 115.42M
--
16
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002683
+0.34%
-1.29%
-5.66%
$ 26.79M
$ 2.94T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01426
+0.14%
-4.55%
+9.02%
$ 14.26M
$ 4.76M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06427
-0.05%
-0.82%
-4.39%
$ 7.57M
$ 200.87K
21
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02252
-0.09%
+1.03%
-0.71%
$ 6.26M
$ 2.53M
22
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035017
-0.16%
-0.01%
-10.30%
$ 4.69M
$ 28.05K
23
PACT
PACT
PACT
$ 0.00013205
-0.65%
+0.27%
+19.57%
$ 4.37M
$ 25.46K
24
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.591144
+0.21%
-0.01%
+2.10%
$ 4.18M
$ 212.44
25
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.591506
+0.34%
-0.00%
+2.27%
$ 3.75M
$ 305.57
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1637
-0.12%
-1.09%
+1.43%
$ 3.11M
$ 350.31K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
-0.61%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.00333
-0.12%
+0.15%
-4.03%
$ 1.63M
$ 62.99M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.715071
0.00%
-0.01%
+2.22%
$ 1.44M
$ 56.44
30
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03746
-0.69%
+5.10%
+6.35%
$ 1.07M
$ 2.46M
31
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
+0.32%
$ 1.02M
$ 47.24
32
Thala
Thala
THL
$ 0.00748807
+0.21%
+0.02%
+0.32%
$ 537.27K
$ 133.16
33
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.0239861
+0.05%
--
+0.14%
$ 239.84K
$ 6.23
34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
+0.02%
$ 224.75K
$ 1.68
35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
$ 1.49871E-7
0.00%
-18.50%
0.00%
$ 83.31K
--
36
DooDoo
DooDoo
DOODOO
$ 0.01828814
+0.56%
-0.03%
+3.53%
$ 76.81K
$ 132.85
37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.571565
0.00%
--
-0.28%
$ 58.34K
$ 3.94K
38
BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
$ 3.803E-5
0.00%
-2.20%
-32.46%
$ 38.03K
--
39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
$ 0.997547
+0.51%
+0.01%
+0.32%
$ 33.17K
$ 3.79K
40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
$ 0.0001298
0.00%
--
+1.88%
$ 16.07K
$ 0.01
41
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003304
+0.09%
-0.39%
+0.73%
--
$ 16.97M
42
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001296
+1.09%
+27.59%
-5.61%
--
$ 45.86M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Aptos и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Aptos представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 42 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $508.53B.
Какой токен из категории Экосистема Aptos демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Aptos, отслеживаемых на MEXC, AMI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 27.59% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Aptos находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 42 токенов категории Экосистема Aptos, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Aptos относятся ETH, USDT, USDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Aptos?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Aptos составляет примерно $508.53B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Aptos, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.