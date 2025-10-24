Что такое AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them. Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project's native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

Источник AURO Finance (AURO) Официальный веб-сайт

AURO на местную валюту

Токеномика AURO Finance (AURO)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AURO Finance (AURO) Сколько стоит AURO Finance (AURO) на сегодня? Актуальная цена AURO в USD – 0,00177062 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AURO в USD? $ 0,00177062 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AURO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AURO Finance? Рыночная капитализация AURO составляет $ 182,99K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AURO? Циркулирующее предложение AURO составляет 103,52M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AURO? AURO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00737474 USD . Какова была минимальная цена AURO за все время (ATL)? AURO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00162986 USD . Каков объем торгов AURO? Объем торгов за последние 24 часа для AURO составляет -- USD . Вырастет ли AURO в цене в этом году? AURO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AURO для более подробного анализа.

