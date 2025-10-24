Текущая цена AURO Finance сегодня составляет 0,00177062 USD. Следите за обновлениями цены AURO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AURO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AURO Finance сегодня составляет 0,00177062 USD. Следите за обновлениями цены AURO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AURO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AURO

Информация о цене AURO

Официальный сайт AURO

Токеномика AURO

Прогноз цен AURO

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип AURO Finance

Цена AURO Finance (AURO)

Не в листинге

Текущая цена 1 AURO в USD:

$0,00177062
$0,00177062$0,00177062
-0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены AURO Finance (AURO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:17 (UTC+8)

Информация о ценах AURO Finance (AURO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00166835
$ 0,00166835$ 0,00166835
Мин 24Ч
$ 0,00178318
$ 0,00178318$ 0,00178318
Макс 24Ч

$ 0,00166835
$ 0,00166835$ 0,00166835

$ 0,00178318
$ 0,00178318$ 0,00178318

$ 0,00737474
$ 0,00737474$ 0,00737474

$ 0,00162986
$ 0,00162986$ 0,00162986

+0,32%

-0,18%

-3,28%

-3,28%

Текущая цена AURO Finance (AURO) составляет $0,00177062. За последние 24 часа AURO торговался в диапазоне от $ 0,00166835 до $ 0,00178318, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AURO за все время составляет $ 0,00737474, а минимальная – $ 0,00162986.

Что касается краткосрочной динамики, AURO изменился на +0,32% за последний час, на -0,18% за 24 часа и на -3,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AURO Finance (AURO)

$ 182,99K
$ 182,99K$ 182,99K

--
----

$ 964,43K
$ 964,43K$ 964,43K

103,52M
103,52M 103,52M

545 624 435,4201394
545 624 435,4201394 545 624 435,4201394

Текущая рыночная капитализация AURO Finance составляет $ 182,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AURO составляет 103,52M, а общее предложение – 545624435.4201394. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 964,43K.

История цен AURO Finance (AURO) в USD

За сегодня изменение цены AURO Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AURO Finance на USD составило $ -0,0007447121.
За последние 60 дней изменение цены AURO Finance на USD составило $ -0,0007761525.
За последние 90 дней изменение цены AURO Finance на USD составило $ -0,003859825427359809.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,18%
30 дней$ -0,0007447121-42,05%
60 дней$ -0,0007761525-43,83%
90 дней$ -0,003859825427359809-68,55%

Что такое AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник AURO Finance (AURO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены AURO Finance (USD)

Сколько будет стоить AURO Finance (AURO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AURO Finance (AURO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AURO Finance.

Проверьте прогноз цены AURO Finance!

AURO на местную валюту

Токеномика AURO Finance (AURO)

Понимание токеномики AURO Finance (AURO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AURO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AURO Finance (AURO)

Сколько стоит AURO Finance (AURO) на сегодня?
Актуальная цена AURO в USD – 0,00177062 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AURO в USD?
Текущая цена AURO в USD составляет $ 0,00177062. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AURO Finance?
Рыночная капитализация AURO составляет $ 182,99K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AURO?
Циркулирующее предложение AURO составляет 103,52M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AURO?
AURO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00737474 USD.
Какова была минимальная цена AURO за все время (ATL)?
AURO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00162986 USD.
Каков объем торгов AURO?
Объем торгов за последние 24 часа для AURO составляет -- USD.
Вырастет ли AURO в цене в этом году?
AURO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AURO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:22:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AURO Finance (AURO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.