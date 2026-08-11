Сколько стоит Gui Inu в данный момент?

Gui Inu в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется GUI сегодня?

GUI продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Meme,Aptos Ecosystem,Dog-Themed.

Насколько популярен Gui Inu сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают GUI.

Чем отличается Gui Inu от других криптоактивов?

Являясь частью категории Meme,Aptos Ecosystem,Dog-Themed и созданным на сети --, GUI предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество GUI находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 555895061727.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Gui Inu за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.