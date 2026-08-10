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Текущая цена Isekai Blade сегодня составляет 0.00229 RUB. Рыночная капитализация ISEK составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ISEK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Isekai Blade сегодня составляет 0.00229 RUB. Рыночная капитализация ISEK составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ISEK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Isekai Blade Курс (ISEK)

Текущая цена 1 ISEK в RUB:

₽0.1893143
₽0.1893143₽0.1893143
+28,86%1D
RUB
График цены Isekai Blade (ISEK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:22:15 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Isekai Blade

Текущая цена Isekai Blade (ISEK) сегодня составляет ₽ 0.00229 с изменением 28.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ISEK на RUB составляет ₽ 0.00229 за ISEK.

На данный момент Isekai Blade занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ISEK. В течение последних 24 часов, ISEK торговался в диапазоне от ₽ 0.001775 (минимум) до ₽ 0.00375 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ISEK изменился на -6.54% за последний час и на -67.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,20M.

Рыночная информация Isekai Blade (ISEK)

--
----

₽ 1,20M
₽ 1,20M₽ 1,20M

₽ 1.15M
₽ 1.15M₽ 1.15M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация Isekai Blade составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,20M. Циркулируещее обращение ISEK составляет --, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.15M.

История цен Isekai Blade в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.001775
₽ 0.001775₽ 0.001775
Мин 24Ч
₽ 0.00375
₽ 0.00375₽ 0.00375
Макс 24Ч

₽ 0.001775
₽ 0.001775₽ 0.001775

₽ 0.00375
₽ 0.00375₽ 0.00375

--
----

--
----

-6.54%

+28.86%

-67.29%

-67.29%

История цен Isekai Blade (ISEK) в RUB

Отслеживайте изменения цены Isekai Blade за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.04239959+28.86%
30 дней₽ -0.03771-94.28%
60 дней₽ -0.03771-94.28%
90 дней₽ -0.03771-94.28%
Изменение цены Isekai Blade сегодня

Сегодня для ISEK зафиксировано изменение ₽ +0.04239959 (+28.86%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Isekai Blade за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.03771 (-94.28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Isekai Blade за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ISEK изменился на ₽ -0.03771 (-94.28%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Isekai Blade за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.03771 (-94.28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Isekai Blade (ISEK)?

Просмотеть страницу истории цен Isekai Blade.

Прогноз цены Isekai Blade

Прогноз цены Isekai Blade (ISEK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ISEK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Isekai Blade (ISEK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Isekai Blade потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Isekai Blade достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ISEK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Isekai Blade».

Как купить и инвестировать Isekai Blade в Россия

Готовы приступить к работе с Isekai Blade? Покупка ISEK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Isekai Blade. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Isekai Blade (ISEK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Isekai Blade будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Isekai Blade (ISEK)

Что вы можете сделать с Isekai Blade

Владение Isekai Blade позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Покупка Isekai Blade (ISEK) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Что такое Isekai Blade (ISEK)

«Isekai Blade» – это не просто очередная игра на блокчейне, а проект, в котором на первый план выходит сюжет, а глубина повествования сочетается с механикой «играйте и зарабатывайте». Игроки отправляются в путешествие не только ради победы, но и ради развития: именно навыки, стратегии и сюжетная линия определяют истинную ценность мира, который мы создали.

Источники Isekai Blade

Для более глубокого понимания Isekai Blade рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Isekai Blade
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:22:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Isekai Blade (ISEK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Isekai Blade

ISEK USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ISEK с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ISEK USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Isekai Blade (ISEK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Isekai Blade в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ISEK/USDT
₽0.18923163
₽0.18923163₽0.18923163
+28.81%
470.35M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ISEK = 0.1893143 RUB