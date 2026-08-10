Isekai Blade Курс (ISEK)
Текущая цена Isekai Blade (ISEK) сегодня составляет ₽ 0.00229 с изменением 28.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ISEK на RUB составляет ₽ 0.00229 за ISEK.
На данный момент Isekai Blade занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ISEK. В течение последних 24 часов, ISEK торговался в диапазоне от ₽ 0.001775 (минимум) до ₽ 0.00375 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе ISEK изменился на -6.54% за последний час и на -67.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,20M.
BSC
Текущая рыночная капитализация Isekai Blade составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,20M. Циркулируещее обращение ISEK составляет --, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.15M.
-6.54%
+28.86%
-67.29%
-67.29%
Отслеживайте изменения цены Isekai Blade за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.04239959
|+28.86%
|30 дней
|₽ -0.03771
|-94.28%
|60 дней
|₽ -0.03771
|-94.28%
|90 дней
|₽ -0.03771
|-94.28%
Сегодня для ISEK зафиксировано изменение ₽ +0.04239959 (+28.86%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.03771 (-94.28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ISEK изменился на ₽ -0.03771 (-94.28%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.03771 (-94.28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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В 2040 году цена Isekai Blade потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
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