Сегодняшняя цена Isekai Blade

Текущая цена Isekai Blade (ISEK) сегодня составляет ₽ 0.00229 с изменением 28.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ISEK на RUB составляет ₽ 0.00229 за ISEK.

На данный момент Isekai Blade занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ISEK. В течение последних 24 часов, ISEK торговался в диапазоне от ₽ 0.001775 (минимум) до ₽ 0.00375 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ISEK изменился на -6.54% за последний час и на -67.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,20M.

Рыночная информация Isekai Blade (ISEK)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 1,20M₽ 1,20M ₽ 1,20M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.15M₽ 1.15M ₽ 1.15M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Isekai Blade составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,20M. Циркулируещее обращение ISEK составляет --, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.15M.