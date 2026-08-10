Текущее общее настроение на рынке JIMOTHY: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

JIMOTHY_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется в диапазоне между уровнем S1 — 0,007869 и центральным уровнем — 0,008504. Текущая цена — 0,007929 — находится близко к нижней границе поддержки и расположена в нижней части интервальной колебательной структуры. Система скользящих средних демонстрирует краткосрочную бычью конфигурацию: МА на 3–4 периода и EMA на 5–6 периода одновременно сигнализируют о покупке. Цена располагается ниже уровня Pivot, что указывает на общее давление со стороны средней полосы Боллинджера; эффективного прорыва пока не наблюдается. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвой пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует об ослаблении краткосрочной динамики. RSI находится в нейтральной зоне, что отражает временный баланс сил между быками и медведями и отсутствие чёткого направления движения. Показатели KDJ и StochRSI не предоставляют конкретных значений, однако, судя по форме полос Боллинджера, волатильность остаётся в пределах нормы — без резких расширений или сжатий. Наблюдается разнонаправленное движение индикаторов: бычьи сигналы на скользящих средних противоречат медвежьему сигналу MACD, что говорит о рассредоточении рыночной энергии. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 0,007869, что составляет менее 1% от текущей цены. Более низкий вторичный уровень поддержки расположен на уровне S2 — 0,007112, примерно в 10% от текущего курса. Вверху прямое сопротивление представлено центральным уровнем — 0,008504, что соответствует около 7% от текущей цены. Дальше находятся уровни сопротивления R1 — 0,009261, примерно в 16% от текущего курса. Если цена пробьёт уровень S1, это может спровоцировать тестирование уровня S2; при преодолении центрального уровня вероятно дальнейшее движение в сторону R1.

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