Jimothy The Raccoon Курс (JIMOTHY)
Текущая цена Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) сегодня составляет ₽ 0,008034 с изменением 6,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JIMOTHY на RUB составляет ₽ 0,008034 за JIMOTHY.
На данный момент Jimothy The Raccoon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JIMOTHY. В течение последних 24 часов, JIMOTHY торговался в диапазоне от ₽ 0,007424 (минимум) до ₽ 0,009428 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе JIMOTHY изменился на -0,81% за последний час и на +28,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 238,27K.
SOL
Текущая рыночная капитализация Jimothy The Raccoon составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 238,27K. Циркулируещее обращение JIMOTHY составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,03M.
-0,81%
-6,99%
+28,64%
+28,64%
Отслеживайте изменения цены Jimothy The Raccoon за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,04988438
|-6,99%
|30 дней
|₽ +0,004034
|+100,85%
|60 дней
|₽ +0,004034
|+100,85%
|90 дней
|₽ +0,004034
|+100,85%
Сегодня для JIMOTHY зафиксировано изменение ₽ -0,04988438 (-6,99%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,004034 (+100,85%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то JIMOTHY изменился на ₽ +0,004034 (+100,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,004034 (+100,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Jimothy The Raccoon, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке JIMOTHY: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
JIMOTHY_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется в диапазоне между уровнем S1 — 0,007869 и центральным уровнем — 0,008504. Текущая цена — 0,007929 — находится близко к нижней границе поддержки и расположена в нижней части интервальной колебательной структуры. Система скользящих средних демонстрирует краткосрочную бычью конфигурацию: МА на 3–4 периода и EMA на 5–6 периода одновременно сигнализируют о покупке. Цена располагается ниже уровня Pivot, что указывает на общее давление со стороны средней полосы Боллинджера; эффективного прорыва пока не наблюдается. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвой пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует об ослаблении краткосрочной динамики. RSI находится в нейтральной зоне, что отражает временный баланс сил между быками и медведями и отсутствие чёткого направления движения. Показатели KDJ и StochRSI не предоставляют конкретных значений, однако, судя по форме полос Боллинджера, волатильность остаётся в пределах нормы — без резких расширений или сжатий. Наблюдается разнонаправленное движение индикаторов: бычьи сигналы на скользящих средних противоречат медвежьему сигналу MACD, что говорит о рассредоточении рыночной энергии. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 0,007869, что составляет менее 1% от текущей цены. Более низкий вторичный уровень поддержки расположен на уровне S2 — 0,007112, примерно в 10% от текущего курса. Вверху прямое сопротивление представлено центральным уровнем — 0,008504, что соответствует около 7% от текущей цены. Дальше находятся уровни сопротивления R1 — 0,009261, примерно в 16% от текущего курса. Если цена пробьёт уровень S1, это может спровоцировать тестирование уровня S2; при преодолении центрального уровня вероятно дальнейшее движение в сторону R1.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Jimothy The Raccoon потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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