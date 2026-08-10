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Текущая цена Jimothy The Raccoon сегодня составляет 0,008034 RUB. Рыночная капитализация JIMOTHY составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен JIMOTHY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Jimothy The Raccoon сегодня составляет 0,008034 RUB. Рыночная капитализация JIMOTHY составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен JIMOTHY в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Jimothy The Raccoon Курс (JIMOTHY)

Текущая цена 1 JIMOTHY в RUB:

₽0,66376908
₽0,66376908₽0,66376908
-6,99%1D
RUB
График цены Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:29:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Jimothy The Raccoon

Текущая цена Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) сегодня составляет ₽ 0,008034 с изменением 6,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JIMOTHY на RUB составляет ₽ 0,008034 за JIMOTHY.

На данный момент Jimothy The Raccoon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JIMOTHY. В течение последних 24 часов, JIMOTHY торговался в диапазоне от ₽ 0,007424 (минимум) до ₽ 0,009428 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе JIMOTHY изменился на -0,81% за последний час и на +28,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 238,27K.

Рыночная информация Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

--
----

₽ 238,27K
₽ 238,27K₽ 238,27K

₽ 8,03M
₽ 8,03M₽ 8,03M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация Jimothy The Raccoon составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 238,27K. Циркулируещее обращение JIMOTHY составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,03M.

История цен Jimothy The Raccoon в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,007424
₽ 0,007424₽ 0,007424
Мин 24Ч
₽ 0,009428
₽ 0,009428₽ 0,009428
Макс 24Ч

₽ 0,007424
₽ 0,007424₽ 0,007424

₽ 0,009428
₽ 0,009428₽ 0,009428

--
----

--
----

-0,81%

-6,99%

+28,64%

+28,64%

История цен Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) в RUB

Отслеживайте изменения цены Jimothy The Raccoon за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,04988438-6,99%
30 дней₽ +0,004034+100,85%
60 дней₽ +0,004034+100,85%
90 дней₽ +0,004034+100,85%
Изменение цены Jimothy The Raccoon сегодня

Сегодня для JIMOTHY зафиксировано изменение ₽ -0,04988438 (-6,99%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Jimothy The Raccoon за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,004034 (+100,85%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Jimothy The Raccoon за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JIMOTHY изменился на ₽ +0,004034 (+100,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Jimothy The Raccoon за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,004034 (+100,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)?

Просмотеть страницу истории цен Jimothy The Raccoon.

Анализ по Jimothy The Raccoon

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Jimothy The Raccoon, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Jimothy The Raccoon: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке JIMOTHY: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

JIMOTHY_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется в диапазоне между уровнем S1 — 0,007869 и центральным уровнем — 0,008504. Текущая цена — 0,007929 — находится близко к нижней границе поддержки и расположена в нижней части интервальной колебательной структуры. Система скользящих средних демонстрирует краткосрочную бычью конфигурацию: МА на 3–4 периода и EMA на 5–6 периода одновременно сигнализируют о покупке. Цена располагается ниже уровня Pivot, что указывает на общее давление со стороны средней полосы Боллинджера; эффективного прорыва пока не наблюдается. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвой пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует об ослаблении краткосрочной динамики. RSI находится в нейтральной зоне, что отражает временный баланс сил между быками и медведями и отсутствие чёткого направления движения. Показатели KDJ и StochRSI не предоставляют конкретных значений, однако, судя по форме полос Боллинджера, волатильность остаётся в пределах нормы — без резких расширений или сжатий. Наблюдается разнонаправленное движение индикаторов: бычьи сигналы на скользящих средних противоречат медвежьему сигналу MACD, что говорит о рассредоточении рыночной энергии. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 0,007869, что составляет менее 1% от текущей цены. Более низкий вторичный уровень поддержки расположен на уровне S2 — 0,007112, примерно в 10% от текущего курса. Вверху прямое сопротивление представлено центральным уровнем — 0,008504, что соответствует около 7% от текущей цены. Дальше находятся уровни сопротивления R1 — 0,009261, примерно в 16% от текущего курса. Если цена пробьёт уровень S1, это может спровоцировать тестирование уровня S2; при преодолении центрального уровня вероятно дальнейшее движение в сторону R1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Jimothy The Raccoon

Прогноз цены Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JIMOTHY в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Jimothy The Raccoon потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Как купить и инвестировать Jimothy The Raccoon в Россия

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Что такое Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

JIMOTHY – это мемкоин.

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:29:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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JIMOTHY USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JIMOTHY/USD1
₽0,67161798
₽0,67161798₽0,67161798
-5,83%
6.31M (USDT)
JIMOTHY/USDT
₽0,66376908
₽0,66376908₽0,66376908
-6,93%
28.91M (USDT)

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