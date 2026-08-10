Сегодняшняя цена Aether Network

Текущая цена Aether Network (AET) сегодня составляет ₽ 0.0184 с изменением 8.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AET на RUB составляет ₽ 0.0184 за AET.

На данный момент Aether Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- AET. В течение последних 24 часов, AET торговался в диапазоне от ₽ 0.0165 (минимум) до ₽ 0.0548 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе AET изменился на -4.17% за последний час и на -83.12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,72M.

Рыночная информация Aether Network (AET)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 1,72M₽ 1,72M ₽ 1,72M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18.40M₽ 18.40M ₽ 18.40M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Aether Network составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,72M. Циркулируещее обращение AET составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18.40M.