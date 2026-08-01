Текущее общее настроение на рынке WOOD: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

WOOD_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003707, находясь ниже ключевой точки S1 — 0,00374. Цена находится у нижней границы колебательного диапазона между центральной точкой 0,003891 и уровнем поддержки S2 — 0,003438. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, однако цена пока ограничена ближайшим сопротивлением. Структура рынка демонстрирует борьбу быков и медведей вблизи ключевого уровня, при этом одностороннего прорыва не наблюдается. Индикатор MACD показывает пересечение вверх («золотой крест»), что указывает на восстановление бычьего импульса в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о стабильности текущей волатильности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное движение: система скользящих средних сигнализирует о покупке, тогда как осцилляторы пока не достигли перекупленности. Распределение рыночной динамики выглядит достаточно разрозненным, отсутствует явный всплеск объёмов торгов. Полосы Боллинджера сужаются, что может говорить о возможном ограничении амплитуды дальнейших колебаний. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,00374, что составляет менее 1% от текущей цены. Сильные уровни сопротивления находятся на центральной отметке 0,003891 и на уровне R1 — 0,004193. Ниже ключевая поддержка закреплена на уровне S2 — 0,003438, что примерно соответствует 7% от текущей цены. Основной наблюдаемый диапазон локализован между 0,003438 и 0,003891. Если цена сможет удержаться выше уровня S1, это откроет путь к тестированию центрального уровня; в случае пробоя уровня S2 появится пространство для дальнейшего снижения.

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