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Текущая цена Sherwood Protocol сегодня составляет 0.004669 RUB. Рыночная капитализация WOOD составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен WOOD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Sherwood Protocol сегодня составляет 0.004669 RUB. Рыночная капитализация WOOD составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен WOOD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Sherwood Protocol Курс (WOOD)

Текущая цена 1 WOOD в RUB:

₽0.3851925
₽0.3851925₽0.3851925
-0,59%1D
RUB
График цены Sherwood Protocol (WOOD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:12:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Sherwood Protocol

Текущая цена Sherwood Protocol (WOOD) сегодня составляет ₽ 0.004669 с изменением 0.59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOOD на RUB составляет ₽ 0.004669 за WOOD.

На данный момент Sherwood Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- WOOD. В течение последних 24 часов, WOOD торговался в диапазоне от ₽ 0.00395 (минимум) до ₽ 0.005172 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе WOOD изменился на -6.96% за последний час и на -7.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,71K.

Рыночная информация Sherwood Protocol (WOOD)

--
----

₽ 55,71K
₽ 55,71K₽ 55,71K

₽ 4.67M
₽ 4.67M₽ 4.67M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация Sherwood Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,71K. Циркулируещее обращение WOOD составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4.67M.

История цен Sherwood Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.00395
₽ 0.00395₽ 0.00395
Мин 24Ч
₽ 0.005172
₽ 0.005172₽ 0.005172
Макс 24Ч

₽ 0.00395
₽ 0.00395₽ 0.00395

₽ 0.005172
₽ 0.005172₽ 0.005172

--
----

--
----

-6.96%

-0.59%

-7.90%

-7.90%

История цен Sherwood Protocol (WOOD) в RUB

Отслеживайте изменения цены Sherwood Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00228612-0.59%
30 дней₽ -0.002331-33.30%
60 дней₽ -0.002331-33.30%
90 дней₽ -0.002331-33.30%
Изменение цены Sherwood Protocol сегодня

Сегодня для WOOD зафиксировано изменение ₽ -0.00228612 (-0.59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Sherwood Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.002331 (-33.30%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Sherwood Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WOOD изменился на ₽ -0.002331 (-33.30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Sherwood Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.002331 (-33.30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Sherwood Protocol (WOOD)?

Просмотеть страницу истории цен Sherwood Protocol.

Анализ по Sherwood Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Sherwood Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Sherwood Protocol: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WOOD: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

WOOD_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003707, находясь ниже ключевой точки S1 — 0,00374. Цена находится у нижней границы колебательного диапазона между центральной точкой 0,003891 и уровнем поддержки S2 — 0,003438. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, однако цена пока ограничена ближайшим сопротивлением. Структура рынка демонстрирует борьбу быков и медведей вблизи ключевого уровня, при этом одностороннего прорыва не наблюдается. Индикатор MACD показывает пересечение вверх («золотой крест»), что указывает на восстановление бычьего импульса в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о стабильности текущей волатильности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное движение: система скользящих средних сигнализирует о покупке, тогда как осцилляторы пока не достигли перекупленности. Распределение рыночной динамики выглядит достаточно разрозненным, отсутствует явный всплеск объёмов торгов. Полосы Боллинджера сужаются, что может говорить о возможном ограничении амплитуды дальнейших колебаний. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,00374, что составляет менее 1% от текущей цены. Сильные уровни сопротивления находятся на центральной отметке 0,003891 и на уровне R1 — 0,004193. Ниже ключевая поддержка закреплена на уровне S2 — 0,003438, что примерно соответствует 7% от текущей цены. Основной наблюдаемый диапазон локализован между 0,003438 и 0,003891. Если цена сможет удержаться выше уровня S1, это откроет путь к тестированию центрального уровня; в случае пробоя уровня S2 появится пространство для дальнейшего снижения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Sherwood Protocol

Прогноз цены Sherwood Protocol (WOOD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WOOD в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Sherwood Protocol (WOOD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Sherwood Protocol потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Sherwood Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WOOD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Sherwood Protocol».

Как купить и инвестировать Sherwood Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Sherwood Protocol? Покупка WOOD на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Sherwood Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Sherwood Protocol (WOOD).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Sherwood Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Sherwood Protocol (WOOD)

Что вы можете сделать с Sherwood Protocol

Владение Sherwood Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Sherwood Protocol (WOOD)

Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.

Источники Sherwood Protocol

Для более глубокого понимания Sherwood Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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GovernanceRobinhood Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:12:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sherwood Protocol (WOOD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Sherwood Protocol

WOOD USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Sherwood Protocol (WOOD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Sherwood Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WOOD/USDT
₽0.385935
₽0.385935₽0.385935
-0.44%
12.73M (USDT)

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