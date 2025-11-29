Что такое ENSO

Токеномика и анализ цен Enso (ENSO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Enso (ENSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,35M $ 77,35M $ 77,35M Исторический максимум: $ 4,45 $ 4,45 $ 4,45 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,7735 $ 0,7735 $ 0,7735 Узнайте больше о цене Enso (ENSO) Купить ENSO сейчас!

Информация о Enso (ENSO) Enso – это единая сеть, объединяющая все блокчейны, которая дает разработчикам возможность создавать совместимые приложения для миллионов пользователей в Web2 и Web3. Официальный сайт: https://www.enso.build/ Whitepaper: https://www.enso.build/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x699F088b5DddcAFB7c4824db5B10B57B37cB0C66%5C

Токеномика Enso (ENSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Enso (ENSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ENSO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ENSO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENSO, изучите текущую цену ENSO!

Как купить ENSO Заинтересованы в добавлении Enso (ENSO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ENSO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ENSO на MEXC прямо сейчас! История цены Enso (ENSO) Анализ истории цены ENSO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ENSO прямо сейчас! Прогноз цены ENSO Хотите узнать, куда может двигаться ENSO? Наша страница прогноза цены ENSO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ENSO прямо сейчас!

