StonkBroker Курс (STONKBROKER)
Текущая цена StonkBroker (STONKBROKER) сегодня составляет ₽ 0,032156 с изменением 10,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STONKBROKER на RUB составляет ₽ 0,032156 за STONKBROKER.
На данный момент StonkBroker занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- STONKBROKER. В течение последних 24 часов, STONKBROKER торговался в диапазоне от ₽ 0,0276 (минимум) до ₽ 0,034792 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе STONKBROKER изменился на +1,48% за последний час и на +108,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,69K.
ROBINHOOD
Текущая рыночная капитализация StonkBroker составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,69K. Циркулируещее обращение STONKBROKER составляет --, а общее предложение – 2720000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 87,46M.
+1,48%
+10,23%
+108,66%
+108,66%
Отслеживайте изменения цены StonkBroker за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,24647071
|+10,23%
|30 дней
|₽ +0,031656
|+6 331,20%
|60 дней
|₽ +0,031656
|+6 331,20%
|90 дней
|₽ +0,031656
|+6 331,20%
Сегодня для STONKBROKER зафиксировано изменение ₽ +0,24647071 (+10,23%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,031656 (+6 331,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то STONKBROKER изменился на ₽ +0,031656 (+6 331,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,031656 (+6 331,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний StonkBroker, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке STONKBROKER: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
STONKBROKER_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,032774. Цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,031897 и приближается к уровню R2 — 0,033336. Текущая цена находится в верхней части диапазона, расположенном выше центрального уровня 0,029785. Система скользящих средних демонстрирует бычье расположение, однако покупательская активность пока не проявляет значительной силы. Индикаторная конвергенция указывает на продолжение восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Структурно цена уже вышла из нижнего колебательного диапазона и вошла в зону тестирования роста. MACD сформировал «золотой перекресток», что подтверждает разворот краткосрочного импульса вверх. Индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности, сигнализируя о высокой концентрации позиций на верхнем уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явное расслоение. Волатильность остается стабильной, без признаков резкого расширения. Распределение импульса сосредоточено ближе к верхнему сопротивлению. Покупательские силы сталкиваются с препятствием в диапазоне от уровня R1 до R2. Риск дивергенции технических индикаторов накапливается по мере роста цены. Настроения рынка остаются осторожно-наблюдательными на фоне высоких цен. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,033336, что примерно на 1,7% выше текущей цены. Первый поддерживаемый уровень ниже — это уровень R1 — 0,031897, находящийся примерно на 2,7% ниже текущей цены. Дальний защитный уровень установлен на центральном уровне 0,029785, что соответствует примерно 9,1% от текущей цены. Уровень S1 — 0,028346 — служит более глубоким ориентиром для возможного отката. Если цена не сможет устойчиво закрепиться выше уровня R2, возникнет необходимость возвращения к центральному уровню. Выигрыш или проигрыш ключевых уровней определит дальнейшую сохранность краткосрочной структуры.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена StonkBroker потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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