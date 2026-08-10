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Текущая цена StonkBroker сегодня составляет 0,032156 RUB. Рыночная капитализация STONKBROKER составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен STONKBROKER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена StonkBroker сегодня составляет 0,032156 RUB. Рыночная капитализация STONKBROKER составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен STONKBROKER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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StonkBroker Курс (STONKBROKER)

Текущая цена 1 STONKBROKER в RUB:

₽2,65576404
₽2,65576404₽2,65576404
+10,23%1D
RUB
График цены StonkBroker (STONKBROKER) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:57:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена StonkBroker

Текущая цена StonkBroker (STONKBROKER) сегодня составляет ₽ 0,032156 с изменением 10,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STONKBROKER на RUB составляет ₽ 0,032156 за STONKBROKER.

На данный момент StonkBroker занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- STONKBROKER. В течение последних 24 часов, STONKBROKER торговался в диапазоне от ₽ 0,0276 (минимум) до ₽ 0,034792 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе STONKBROKER изменился на +1,48% за последний час и на +108,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,69K.

Рыночная информация StonkBroker (STONKBROKER)

--
----

₽ 88,69K
₽ 88,69K₽ 88,69K

₽ 87,46M
₽ 87,46M₽ 87,46M

--
----

2 720 000 000
2 720 000 000 2 720 000 000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация StonkBroker составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,69K. Циркулируещее обращение STONKBROKER составляет --, а общее предложение – 2720000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 87,46M.

История цен StonkBroker в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0276
₽ 0,0276₽ 0,0276
Мин 24Ч
₽ 0,034792
₽ 0,034792₽ 0,034792
Макс 24Ч

₽ 0,0276
₽ 0,0276₽ 0,0276

₽ 0,034792
₽ 0,034792₽ 0,034792

--
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--
----

+1,48%

+10,23%

+108,66%

+108,66%

История цен StonkBroker (STONKBROKER) в RUB

Отслеживайте изменения цены StonkBroker за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,24647071+10,23%
30 дней₽ +0,031656+6 331,20%
60 дней₽ +0,031656+6 331,20%
90 дней₽ +0,031656+6 331,20%
Изменение цены StonkBroker сегодня

Сегодня для STONKBROKER зафиксировано изменение ₽ +0,24647071 (+10,23%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены StonkBroker за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,031656 (+6 331,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены StonkBroker за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STONKBROKER изменился на ₽ +0,031656 (+6 331,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены StonkBroker за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,031656 (+6 331,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены StonkBroker (STONKBROKER)?

Просмотеть страницу истории цен StonkBroker.

Анализ по StonkBroker

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний StonkBroker, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке StonkBroker: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке STONKBROKER: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

STONKBROKER_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,032774. Цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,031897 и приближается к уровню R2 — 0,033336. Текущая цена находится в верхней части диапазона, расположенном выше центрального уровня 0,029785. Система скользящих средних демонстрирует бычье расположение, однако покупательская активность пока не проявляет значительной силы. Индикаторная конвергенция указывает на продолжение восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Структурно цена уже вышла из нижнего колебательного диапазона и вошла в зону тестирования роста. MACD сформировал «золотой перекресток», что подтверждает разворот краткосрочного импульса вверх. Индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности, сигнализируя о высокой концентрации позиций на верхнем уровне. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явное расслоение. Волатильность остается стабильной, без признаков резкого расширения. Распределение импульса сосредоточено ближе к верхнему сопротивлению. Покупательские силы сталкиваются с препятствием в диапазоне от уровня R1 до R2. Риск дивергенции технических индикаторов накапливается по мере роста цены. Настроения рынка остаются осторожно-наблюдательными на фоне высоких цен. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,033336, что примерно на 1,7% выше текущей цены. Первый поддерживаемый уровень ниже — это уровень R1 — 0,031897, находящийся примерно на 2,7% ниже текущей цены. Дальний защитный уровень установлен на центральном уровне 0,029785, что соответствует примерно 9,1% от текущей цены. Уровень S1 — 0,028346 — служит более глубоким ориентиром для возможного отката. Если цена не сможет устойчиво закрепиться выше уровня R2, возникнет необходимость возвращения к центральному уровню. Выигрыш или проигрыш ключевых уровней определит дальнейшую сохранность краткосрочной структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены StonkBroker

Прогноз цены StonkBroker (STONKBROKER) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STONKBROKER в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены StonkBroker (STONKBROKER) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена StonkBroker потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену StonkBroker достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены STONKBROKER, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены StonkBroker».

Как купить и инвестировать StonkBroker в Россия

Готовы приступить к работе с StonkBroker? Покупка STONKBROKER на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить StonkBroker. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке StonkBroker (STONKBROKER).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и StonkBroker будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке StonkBroker (STONKBROKER)

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Что такое StonkBroker (STONKBROKER)

STONKBROKER – это мемкоин.

Источники StonkBroker

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Официальный сайт StonkBroker
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Robinhood Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:57:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии StonkBroker (STONKBROKER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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STONKBROKER USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STONKBROKER/USD1
₽2,60282385
₽2,60282385₽2,60282385
+9,52%
1.84M (USDT)
STONKBROKER/USDT
₽2,65642476
₽2,65642476₽2,65642476
+10,22%
2.87M (USDT)

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1 STONKBROKER = 2,65576404 RUB