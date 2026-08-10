TENDIES Курс (TENDIES)
Текущая цена TENDIES (TENDIES) сегодня составляет ₽ 0,02047 с изменением 6,94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TENDIES на RUB составляет ₽ 0,02047 за TENDIES.
На данный момент TENDIES занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TENDIES. В течение последних 24 часов, TENDIES торговался в диапазоне от ₽ 0,01764 (минимум) до ₽ 0,02405 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе TENDIES изменился на -4,31% за последний час и на +43,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,80K.
ROBINHOOD
Текущая рыночная капитализация TENDIES составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,80K. Циркулируещее обращение TENDIES составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 20,47M.
-4,31%
+6,94%
+43,75%
+43,75%
Отслеживайте изменения цены TENDIES за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,1097146
|+6,94%
|30 дней
|₽ +0,01647
|+411,75%
|60 дней
|₽ +0,01647
|+411,75%
|90 дней
|₽ +0,01647
|+411,75%
Сегодня для TENDIES зафиксировано изменение ₽ +0,1097146 (+6,94%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01647 (+411,75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TENDIES изменился на ₽ +0,01647 (+411,75%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01647 (+411,75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен TENDIES.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний TENDIES, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке TENDIES: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
TENDIES_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,01901, при текущей цене 0,01915, которая находится в непосредственной близости к ключевому уровню. Цена расположена у нижней границы колебательного диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается временный баланс. Система скользящих средних формирует краткосрочный сигнал к покупке, однако цена так и не смогла эффективно пробить сопротивление центральной зоны, сохраняя структуру узкого бокового тренда. Индикатор MACD зафиксировал разворотное пересечение (голова и плечи), при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких направлений. Значения KDJ и StochRSI также демонстрируют снижение, указывая на ослабление покупательской активности и постепенное усиление продажной давления. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности снижается, что говорит о переходе рынка в фазу низкой волатильности и ожидания определения нового направления движения. В то же время индикаторы быстрого и медленного осцилляторов начинают проявлять различную динамику, что усиливает краткосрочное давление на коррекцию. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,01766, что примерно соответствует 7,8% от текущей цены. При прорыве этой отметки дальнейшей целью станет уровень S2 — 0,01551, находящийся примерно на расстоянии 19% от текущего курса. С другой стороны, ближайшее сопротивление располагается на уровне R1 — 0,02115, что составляет около 10,4% от текущей стоимости. Пробой этого уровня может открыть путь к следующему сопротивлению R2 — 0,02250, что соответствует примерно 17,5% от текущей цены. В настоящее время цена находится между центральной зоной и уровнем R1; важно наблюдать, удастся ли ей закрепиться над ключевой отметкой 0,01901, которая выступает своеобразным водоразделом для дальнейшего развития ситуации.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена TENDIES потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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TENDIES – это мемкоин.
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