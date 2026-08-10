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Текущая цена TENDIES сегодня составляет 0,02047 RUB. Рыночная капитализация TENDIES составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TENDIES в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена TENDIES сегодня составляет 0,02047 RUB. Рыночная капитализация TENDIES составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TENDIES в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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TENDIES Курс (TENDIES)

Текущая цена 1 TENDIES в RUB:

₽1,6906173
₽1,6906173₽1,6906173
+6,94%1D
RUB
График цены TENDIES (TENDIES) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:10:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена TENDIES

Текущая цена TENDIES (TENDIES) сегодня составляет ₽ 0,02047 с изменением 6,94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TENDIES на RUB составляет ₽ 0,02047 за TENDIES.

На данный момент TENDIES занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TENDIES. В течение последних 24 часов, TENDIES торговался в диапазоне от ₽ 0,01764 (минимум) до ₽ 0,02405 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе TENDIES изменился на -4,31% за последний час и на +43,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,80K.

Рыночная информация TENDIES (TENDIES)

--
----

₽ 75,80K
₽ 75,80K₽ 75,80K

₽ 20,47M
₽ 20,47M₽ 20,47M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация TENDIES составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,80K. Циркулируещее обращение TENDIES составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 20,47M.

История цен TENDIES в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01764
₽ 0,01764₽ 0,01764
Мин 24Ч
₽ 0,02405
₽ 0,02405₽ 0,02405
Макс 24Ч

₽ 0,01764
₽ 0,01764₽ 0,01764

₽ 0,02405
₽ 0,02405₽ 0,02405

--
----

--
----

-4,31%

+6,94%

+43,75%

+43,75%

История цен TENDIES (TENDIES) в RUB

Отслеживайте изменения цены TENDIES за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,1097146+6,94%
30 дней₽ +0,01647+411,75%
60 дней₽ +0,01647+411,75%
90 дней₽ +0,01647+411,75%
Изменение цены TENDIES сегодня

Сегодня для TENDIES зафиксировано изменение ₽ +0,1097146 (+6,94%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TENDIES за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01647 (+411,75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TENDIES за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TENDIES изменился на ₽ +0,01647 (+411,75%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TENDIES за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01647 (+411,75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TENDIES (TENDIES)?

Просмотеть страницу истории цен TENDIES.

Анализ по TENDIES

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний TENDIES, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке TENDIES: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TENDIES: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

TENDIES_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,01901, при текущей цене 0,01915, которая находится в непосредственной близости к ключевому уровню. Цена расположена у нижней границы колебательного диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается временный баланс. Система скользящих средних формирует краткосрочный сигнал к покупке, однако цена так и не смогла эффективно пробить сопротивление центральной зоны, сохраняя структуру узкого бокового тренда. Индикатор MACD зафиксировал разворотное пересечение (голова и плечи), при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких направлений. Значения KDJ и StochRSI также демонстрируют снижение, указывая на ослабление покупательской активности и постепенное усиление продажной давления. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности снижается, что говорит о переходе рынка в фазу низкой волатильности и ожидания определения нового направления движения. В то же время индикаторы быстрого и медленного осцилляторов начинают проявлять различную динамику, что усиливает краткосрочное давление на коррекцию. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,01766, что примерно соответствует 7,8% от текущей цены. При прорыве этой отметки дальнейшей целью станет уровень S2 — 0,01551, находящийся примерно на расстоянии 19% от текущего курса. С другой стороны, ближайшее сопротивление располагается на уровне R1 — 0,02115, что составляет около 10,4% от текущей стоимости. Пробой этого уровня может открыть путь к следующему сопротивлению R2 — 0,02250, что соответствует примерно 17,5% от текущей цены. В настоящее время цена находится между центральной зоной и уровнем R1; важно наблюдать, удастся ли ей закрепиться над ключевой отметкой 0,01901, которая выступает своеобразным водоразделом для дальнейшего развития ситуации.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены TENDIES

Прогноз цены TENDIES (TENDIES) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TENDIES в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены TENDIES (TENDIES) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена TENDIES потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену TENDIES достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TENDIES, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены TENDIES».

Как купить и инвестировать TENDIES в Россия

Готовы приступить к работе с TENDIES? Покупка TENDIES на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить TENDIES. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке TENDIES (TENDIES).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и TENDIES будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке TENDIES (TENDIES)

Что вы можете сделать с TENDIES

Владение TENDIES позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое TENDIES (TENDIES)

TENDIES – это мемкоин.

Источники TENDIES

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Обозреватель блоков

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4chan-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:10:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TENDIES (TENDIES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о TENDIES

TENDIES USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте TENDIES (TENDIES) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TENDIES/USD1
₽1,7054835
₽1,7054835₽1,7054835
+9,72%
2.51M (USDT)
TENDIES/USDT
₽1,6897914
₽1,6897914₽1,6897914
+6,78%
3.64M (USDT)

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1 TENDIES = 1,6906173 RUB