Текущее общее настроение на рынке TENDIES: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

TENDIES_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,01901, при текущей цене 0,01915, которая находится в непосредственной близости к ключевому уровню. Цена расположена у нижней границы колебательного диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается временный баланс. Система скользящих средних формирует краткосрочный сигнал к покупке, однако цена так и не смогла эффективно пробить сопротивление центральной зоны, сохраняя структуру узкого бокового тренда. Индикатор MACD зафиксировал разворотное пересечение (голова и плечи), при этом линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких направлений. Значения KDJ и StochRSI также демонстрируют снижение, указывая на ослабление покупательской активности и постепенное усиление продажной давления. Полосы Боллинджера сужаются, а уровень волатильности снижается, что говорит о переходе рынка в фазу низкой волатильности и ожидания определения нового направления движения. В то же время индикаторы быстрого и медленного осцилляторов начинают проявлять различную динамику, что усиливает краткосрочное давление на коррекцию. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,01766, что примерно соответствует 7,8% от текущей цены. При прорыве этой отметки дальнейшей целью станет уровень S2 — 0,01551, находящийся примерно на расстоянии 19% от текущего курса. С другой стороны, ближайшее сопротивление располагается на уровне R1 — 0,02115, что составляет около 10,4% от текущей стоимости. Пробой этого уровня может открыть путь к следующему сопротивлению R2 — 0,02250, что соответствует примерно 17,5% от текущей цены. В настоящее время цена находится между центральной зоной и уровнем R1; важно наблюдать, удастся ли ей закрепиться над ключевой отметкой 0,01901, которая выступает своеобразным водоразделом для дальнейшего развития ситуации.

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