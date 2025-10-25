O que é Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes. Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic. Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto. Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes. Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic. Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Nuff Respect (NUFR) Site oficial

Previsão de preço do Nuff Respect (em USD)

Quanto valerá Nuff Respect (NUFR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Nuff Respect (NUFR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Nuff Respect.

Confira a previsão de preço de Nuff Respect agora!

NUFR para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Nuff Respect (NUFR)

Compreender a tokenomics de Nuff Respect (NUFR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NUFR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Nuff Respect (NUFR) Quanto vale hoje o Nuff Respect (NUFR)? O preço ao vivo de NUFR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NUFR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NUFR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Nuff Respect? A capitalização de mercado de NUFR é $ 253.25K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NUFR? O fornecimento circulante de NUFR é de 799.97M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NUFR? NUFR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NUFR? NUFR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NUFR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NUFR é -- USD . NUFR vai subir ainda este ano? NUFR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NUFR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Nuff Respect (NUFR)