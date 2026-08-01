Preço de Tether Gold hoje

O preço ao vivo de Tether Gold (GOLD(XAUT)) hoje é R$ 4,390.81, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD(XAUT) para BRL é de R$ 4,390.81 por GOLD(XAUT).

Tether Gold ocupa atualmente a posição #34 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.69B, com um fornecimento em circulação de 612.82K GOLD(XAUT). Nas últimas 24 horas, GOLD(XAUT) foi negociado entre R$ 4,347.95 (mínimo) e R$ 4,419.99 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 28,992.9571054104569, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7,298.0104900682.

No desempenho de curto prazo, GOLD(XAUT) movimentou-se -0.11% na última hora e +3.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 679.97K.

Informações de mercado de Tether Gold (GOLD(XAUT))

Classificação No.34 Capitalização de mercado R$ 2.69BR$ 2.69B R$ 2.69B Volume (24h) R$ 679.97KR$ 679.97K R$ 679.97K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.11BR$ 3.11B R$ 3.11B Fornecimento Circulante 612.82K 612.82K 612.82K Fornecimento total 707,747.089 707,747.089 707,747.089 Market share 0.11% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Tether Gold é R$ 2.69B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 679.97K. A oferta em circulação de GOLD(XAUT) é 612.82K, com um fornecimento total de 707747.089. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.11B.