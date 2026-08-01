Cotação Tether Gold (GOLD(XAUT))
O preço ao vivo de Tether Gold (GOLD(XAUT)) hoje é R$ 4,390.81, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD(XAUT) para BRL é de R$ 4,390.81 por GOLD(XAUT).
Tether Gold ocupa atualmente a posição #34 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.69B, com um fornecimento em circulação de 612.82K GOLD(XAUT). Nas últimas 24 horas, GOLD(XAUT) foi negociado entre R$ 4,347.95 (mínimo) e R$ 4,419.99 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 28,992.9571054104569, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7,298.0104900682.
No desempenho de curto prazo, GOLD(XAUT) movimentou-se -0.11% na última hora e +3.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 679.97K.
No.34
0.11%
ETH
A capitalização de mercado atual de Tether Gold é R$ 2.69B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 679.97K. A oferta em circulação de GOLD(XAUT) é 612.82K, com um fornecimento total de 707747.089. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.11B.
-0.11%
-0.27%
+3.69%
+3.69%
Acompanhe as variações de preço de Tether Gold para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -63.8631
|-0.27%
|30 dias
|R$ +386.82
|+9.66%
|60 dias
|R$ +177.39
|+4.21%
|90 dias
|R$ -261.06
|-5.62%
Hoje, GOLD(XAUT) registrou uma variação de R$ -63.8631 (-0.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +386.82 (+9.66%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, GOLD(XAUT) teve uma variação de R$ +177.39 (+4.21%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -261.06 (-5.62%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Tether Gold. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de GOLD(XAUT): Pessimista, otimista 25% | pessimista 75%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
【Estrutura de Mercado】 O XAUT_USDT apresenta, no período de 4 horas, uma configuração de sinais de compra altamente alinhados nos indicadores técnicos. O preço atual, de 4649,29, encontra-se 54 pontos abaixo do centro do pivô, em 4703,4333, e dentro da zona de amortecimento acima do suporte S1, localizado em 4629,9666. A combinação das médias móveis (MA) e das médias exponenciais (EMA) registra um cenário totalmente consistente: 7 compras, 0 neutros e 0 vendas. 【Estado da Momentum】 O MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, formando uma divergência estratificada em relação aos sinais de compra do sistema de médias móveis. Já o RSI permanece na faixa neutra, enquanto a concentração de momentum revela uma separação entre os indicadores rápidos e lentos. Não há ressonância direcional entre o momentum de curto prazo e os indicadores de tendência de médio e longo prazo. 【Níveis Chave】 A resistência imediata está posicionada no centro do pivô, em 4703,4333 (54 pontos acima), enquanto a resistência mais distante, R1, encontra-se em 4834,7666 (185 pontos acima). No lado inferior, o suporte S1 está a 4629,9666, 19 pontos acima do preço atual, e o suporte S2, em 4498,6333, situa-se 150 pontos abaixo.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Tether Gold pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
Para uma compreensão mais aprofundada de Tether Gold, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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