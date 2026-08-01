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O preço ao vivo de Tether Gold hoje é 4,390.81 BRL. A capitalização de mercado de GOLD(XAUT) é de 2,690,792,252.50970092 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GOLD(XAUT) para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Tether Gold hoje é 4,390.81 BRL. A capitalização de mercado de GOLD(XAUT) é de 2,690,792,252.50970092 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GOLD(XAUT) para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Tether Gold (GOLD(XAUT))

Preço em tempo real de 1 GOLD(XAUT) para BRL

R$22,744.3958
R$22,744.3958R$22,744.3958
-0.28%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Tether Gold (GOLD(XAUT))
Última atualização da página: 2026-08-13 05:02:13 (UTC+8)

Preço de Tether Gold hoje

O preço ao vivo de Tether Gold (GOLD(XAUT)) hoje é R$ 4,390.81, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD(XAUT) para BRL é de R$ 4,390.81 por GOLD(XAUT).

Tether Gold ocupa atualmente a posição #34 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.69B, com um fornecimento em circulação de 612.82K GOLD(XAUT). Nas últimas 24 horas, GOLD(XAUT) foi negociado entre R$ 4,347.95 (mínimo) e R$ 4,419.99 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 28,992.9571054104569, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7,298.0104900682.

No desempenho de curto prazo, GOLD(XAUT) movimentou-se -0.11% na última hora e +3.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 679.97K.

Informações de mercado de Tether Gold (GOLD(XAUT))

No.34

R$ 2.69B
R$ 2.69BR$ 2.69B

R$ 679.97K
R$ 679.97KR$ 679.97K

R$ 3.11B
R$ 3.11BR$ 3.11B

612.82K
612.82K 612.82K

707,747.089
707,747.089 707,747.089

0.11%

ETH

A capitalização de mercado atual de Tether Gold é R$ 2.69B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 679.97K. A oferta em circulação de GOLD(XAUT) é 612.82K, com um fornecimento total de 707747.089. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.11B.

Histórico de preço de Tether Gold BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 4,347.95
R$ 4,347.95R$ 4,347.95
Mínimo 24h
R$ 4,419.99
R$ 4,419.99R$ 4,419.99
Máximo 24h

R$ 4,347.95
R$ 4,347.95R$ 4,347.95

R$ 4,419.99
R$ 4,419.99R$ 4,419.99

R$ 28,992.9571054104569
R$ 28,992.9571054104569R$ 28,992.9571054104569

R$ 7,298.0104900682
R$ 7,298.0104900682R$ 7,298.0104900682

-0.11%

-0.27%

+3.69%

+3.69%

Histórico de preços de Tether Gold (GOLD(XAUT)) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Tether Gold para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -63.8631-0.27%
30 diasR$ +386.82+9.66%
60 diasR$ +177.39+4.21%
90 diasR$ -261.06-5.62%
Variação de preço de Tether Gold hoje

Hoje, GOLD(XAUT) registrou uma variação de R$ -63.8631 (-0.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Tether Gold

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +386.82 (+9.66%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Tether Gold

Expandindo a visualização para 60 dias, GOLD(XAUT) teve uma variação de R$ +177.39 (+4.21%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Tether Gold

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -261.06 (-5.62%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Tether Gold (GOLD(XAUT))!

Confira agora a página de histórico de preço do Tether Gold.

Análise para Tether Gold

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Tether Gold. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Tether Gold hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de GOLD(XAUT): Pessimista, otimista 25% | pessimista 75%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O XAUT_USDT apresenta, no período de 4 horas, uma configuração de sinais de compra altamente alinhados nos indicadores técnicos. O preço atual, de 4649,29, encontra-se 54 pontos abaixo do centro do pivô, em 4703,4333, e dentro da zona de amortecimento acima do suporte S1, localizado em 4629,9666. A combinação das médias móveis (MA) e das médias exponenciais (EMA) registra um cenário totalmente consistente: 7 compras, 0 neutros e 0 vendas. 【Estado da Momentum】 O MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, formando uma divergência estratificada em relação aos sinais de compra do sistema de médias móveis. Já o RSI permanece na faixa neutra, enquanto a concentração de momentum revela uma separação entre os indicadores rápidos e lentos. Não há ressonância direcional entre o momentum de curto prazo e os indicadores de tendência de médio e longo prazo. 【Níveis Chave】 A resistência imediata está posicionada no centro do pivô, em 4703,4333 (54 pontos acima), enquanto a resistência mais distante, R1, encontra-se em 4834,7666 (185 pontos acima). No lado inferior, o suporte S1 está a 4629,9666, 19 pontos acima do preço atual, e o suporte S2, em 4498,6333, situa-se 150 pontos abaixo.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Tether Gold?

Os preços do Tether Gold (XAUT) são influenciados principalmente por:

1. Preços à vista do ouro – o XAUT acompanha o valor do ouro físico.
2. Demanda do mercado por criptomoedas lastreadas em ouro.
3. Sentimento e volatilidade gerais do mercado de criptomoedas.
4. Fundamentos do mercado de ouro (inflação, incerteza econômica).
5. Fatores relacionados à reputação e confiança da Tether.

Por que as pessoas querem saber o preço de Tether Gold hoje?

As pessoas querem saber o preço do Tether Gold (XAUT) hoje por vários motivos principais:

1. Decisões de investimento: traders precisam dos preços atuais para comprar ou vender nos momentos mais adequados.
2. Acompanhamento de portfólio: investidores monitoram o valor em tempo real de suas posições.
3. Análise de mercado: as movimentações de preço ajudam a prever tendências futuras.
4. Exposição ao ouro: o XAUT oferece acesso digital ao ouro físico, sem as preocupações relacionadas ao armazenamento.
5. Oportunidades de arbitragem: as diferenças de preço entre diferentes exchanges criam potencial de lucro.

Previsão de preço para Tether Gold

Previsão de preço de Tether Gold (GOLD(XAUT)) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GOLD(XAUT) em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Tether Gold (GOLD(XAUT)) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Tether Gold pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Tether Gold pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GOLD(XAUT) para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Tether Gold.

Como comprar e investir em Tether Gold em Brasil

Pronto para começar com Tether Gold? Comprar GOLD(XAUT) é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Tether Gold. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Tether Gold (GOLD(XAUT)).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Tether Gold será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Tether Gold(GOLD(XAUT))

O que você pode fazer com Tether Gold

Possuir Tether Gold permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Tether Gold (GOLD(XAUT)) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Tether Gold (GOLD(XAUT))

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Recurso Tether Gold

Para uma compreensão mais aprofundada de Tether Gold, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Tether Gold
Explorador de blocos

Categoria :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tether Gold

Última atualização da página: 2026-08-13 05:02:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Tether Gold (GOLD(XAUT))

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Tether Gold

GOLD(XAUT)USDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em GOLD(XAUT) com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GOLD(XAUT)USDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Tether Gold (GOLD(XAUT)) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Tether Gold.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GOLD(XAUT)/USDT
R$22,740.8216
R$22,740.8216R$22,740.8216
-0.29%
154.97 (USDT)
GOLD(XAUT)/EUR
R$19,712.49
R$19,712.49R$19,712.49
-0.19%
27.13 (USDT)
GOLD(XAUT)/USD1
R$22,795.626
R$22,795.626R$22,795.626
+0.10%
12.58 (USDT)
GOLD(XAUT)/USDC
R$22,718.962
R$22,718.962R$22,718.962
-0.30%
33.35 (USDT)

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ETH
Solana

Solana

SOL

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1517222
R$0.1517222R$0.1517222

+46.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.09583
R$0.09583R$0.09583

+362.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.32349
R$1.32349R$1.32349

+5.14%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7318294
R$1.7318294R$1.7318294

+2.37%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0473452
R$0.0473452R$0.0473452

-5.57%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0237762
R$0.0237762R$0.0237762

+27.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.700064
R$13.700064R$13.700064

+32.24%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30007122
R$1.30007122R$1.30007122

+14.54%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00589484
R$0.00589484R$0.00589484

+13.80%

Velvet

Velvet

VELVET

R$3.6404522
R$3.6404522R$3.6404522

+8.28%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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GOLD(XAUT)
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