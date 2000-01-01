Memecoins são criptomoedas originadas de piadas da internet, cultura pop ou tendências virais nas redes sociais. Seu desempenho de mercado é impulsionado principalmente pelo engajamento da comunidade e pelo hype social, em vez de utilidade tecnológica subjacente. Embora altamente voláteis e especulativos, tokens meme bem-sucedidos podem gerar volume significativo de negociação e comunidades fortes de varejo.
A inclusão de ativos digitais no setor Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.