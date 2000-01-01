Memecoins são criptomoedas originadas de piadas da internet, cultura pop ou tendências virais nas redes sociais. Seu desempenho de mercado é impulsionado principalmente pelo engajamento da comunidade e pelo hype social, em vez de utilidade tecnológica subjacente. Embora altamente voláteis e especulativos, tokens meme bem-sucedidos podem gerar volume significativo de negociação e comunidades fortes de varejo.

Influenciadores de redes sociais podem inflar drasticamente a capitalização de mercado das memecoins ao promover os tokens para grandes audiências, desencadeando FOMO (Fear Of Missing Out) imediato e rápidas entradas de capital de varejo.

A tokenomics varia significativamente. Algumas memecoins implementam um fornecimento máximo rígido e mecanismos agressivos de queima deflacionária, enquanto outras, como Dogecoin, possuem um fornecimento infinito de tokens com uma taxa fixa de emissão anual.

Um forte engajamento da comunidade online cria fenômenos de marketing viral e grande pressão de compra. Para memecoins, o sentimento da comunidade é frequentemente considerado o indicador fundamental mais forte de possíveis altas de preço no curto prazo.

Memecoins apresentam volatilidade extrema de preço porque suas avaliações são quase exclusivamente impulsionadas por hype em redes sociais, sentimento de investidores de varejo e momentum especulativo de negociação, em vez de utilidade fundamental ou lucros corporativos.

Uma memecoin é uma criptomoeda altamente especulativa originada de piadas da internet, cultura pop ou tendências de redes sociais. Memecoins são caracterizadas principalmente por comunidades de varejo engajadas, em vez de inovações tecnológicas subjacentes.

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