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Principais memecoins por capitalização de mercado

Memecoins são criptomoedas originadas de piadas da internet, cultura pop ou tendências virais nas redes sociais. Seu desempenho de mercado é impulsionado principalmente pelo engajamento da comunidade e pelo hype social, em vez de utilidade tecnológica subjacente. Embora altamente voláteis e especulativos, tokens meme bem-sucedidos podem gerar volume significativo de negociação e comunidades fortes de varejo.

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Bitcoin
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BTC
$ 63,718.5
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3
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XRP
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Solana
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DOGE
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7
Cardano
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UNISWAP
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10
Bittensor
Bittensor
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11
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12
MemeCore
MemeCore
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13
Pepe
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United Stables
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Beldex
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Binance Life
Binance Life
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Arbitrum
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OFFICIAL TRUMP
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Humanity
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Bonk
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Kaia
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Smilek to the Bank
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Banana
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Aethir
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Horizen
Horizen
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ORDI
ORDI
ORDI
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Melania Meme
Melania Meme
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$ 884.96K

Perguntas frequentes

O que define uma memecoin no mercado de criptomoedas?
Uma memecoin é uma criptomoeda altamente especulativa originada de piadas da internet, cultura pop ou tendências de redes sociais. Memecoins são caracterizadas principalmente por comunidades de varejo engajadas, em vez de inovações tecnológicas subjacentes.
Por que memecoins apresentam volatilidade extrema de preço?
Memecoins apresentam volatilidade extrema de preço porque suas avaliações são quase exclusivamente impulsionadas por hype em redes sociais, sentimento de investidores de varejo e momentum especulativo de negociação, em vez de utilidade fundamental ou lucros corporativos.
Como o engajamento da comunidade online impacta os preços das memecoins?
Um forte engajamento da comunidade online cria fenômenos de marketing viral e grande pressão de compra. Para memecoins, o sentimento da comunidade é frequentemente considerado o indicador fundamental mais forte de possíveis altas de preço no curto prazo.
Memecoins possuem um fornecimento máximo de tokens ou mecanismos de queima?
A tokenomics varia significativamente. Algumas memecoins implementam um fornecimento máximo rígido e mecanismos agressivos de queima deflacionária, enquanto outras, como Dogecoin, possuem um fornecimento infinito de tokens com uma taxa fixa de emissão anual.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.