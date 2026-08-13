Cotação Janction (JCT)
O preço ao vivo de Janction (JCT) hoje é R$ 0.003652, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JCT para BRL é de R$ 0.003652 por JCT.
Janction ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JCT. Nas últimas 24 horas, JCT foi negociado entre R$ 0.00356 (mínimo) e R$ 0.003832 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, JCT movimentou-se -1.49% na última hora e -13.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.14K.
BSC
A capitalização de mercado atual de Janction é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.14K. A oferta em circulação de JCT é --, com um fornecimento total de 50000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 182.60M.
-1.49%
-0.43%
-13.67%
-13.67%
Acompanhe as variações de preço de Janction para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.00008185
|-0.43%
|30 dias
|R$ -0.000605
|-14.22%
|60 dias
|R$ -0.003264
|-47.20%
|90 dias
|R$ -0.000837
|-18.65%
Hoje, JCT registrou uma variação de R$ -0.00008185 (-0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000605 (-14.22%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, JCT teve uma variação de R$ -0.003264 (-47.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.000837 (-18.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Janction. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de JCT: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
JCT_USDT está operando no período de 4 horas a US$ 0,003691, com o preço posicionado acima do centro da faixa, em US$ 0,00361. O nível atual encontra-se entre os suportes S1 e a resistência R1, próximo ao nível de resistência R1 em US$ 0,003704. O sistema de pivôs indica que o preço se descolou da região inferior, mantendo-se em um intervalo de oscilação acima do eixo central. Estruturalmente, ainda não houve uma ruptura da linha divisória crucial, e compradores e vendedores permanecem em equilíbrio temporário próximo ao patamar de US$ 0,00361. As médias móveis de curto prazo (MA) e as médias exponenciais (EMA) apresentam uma configuração de compra, oferecendo suporte imediato. Já o indicador MACD registrou um sinal de cruzamento descendente, evidenciando uma perda gradual do impulso ascendente. O RSI encontra-se em uma zona neutra, sem direcionamento claro. Além disso, observa-se uma divergência entre as médias móveis de curto prazo, que apontam para cima, e o indicador de momentum, que tende a baixar. A volatilidade permanece estável, sem sinais significativos de expansão ou contração. No lado superior, o nível de referência mais próximo é R1, em US$ 0,003704, aproximadamente 0,35% acima do preço atual. A resistência secundária encontra-se em R2, em US$ 0,003755, cerca de 1,73% acima do valor atual. No lado inferior, o suporte mais próximo está localizado no centro da faixa, em US$ 0,00361, aproximadamente 2,19% abaixo do preço atual. O suporte secundário encontra-se em S1, em US$ 0,003559, cerca de 3,57% abaixo do valor atual. Por fim, o suporte distante S2 está fixado em US$ 0,003466.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Janction pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Possuir Janction permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Janction is a decentralized AI-compute pool and Layer-2 network that connects global GPU suppliers and AI teams with verifiable contribution-based incentives and transparent pricing. By combining Proof of Contribution with PVCG pricing, Janction aligns suppliers and demanders in a fair and efficient way.
Para uma compreensão mais aprofundada de Janction, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Janction.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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