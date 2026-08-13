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O preço ao vivo de Janction hoje é 0.003652 BRL. A capitalização de mercado de JCT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JCT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Janction hoje é 0.003652 BRL. A capitalização de mercado de JCT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JCT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Janction (JCT)

Preço em tempo real de 1 JCT para BRL

R$0.01895388
R$0.01895388R$0.01895388
-0.43%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Janction (JCT)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:37:02 (UTC+8)

Preço de Janction hoje

O preço ao vivo de Janction (JCT) hoje é R$ 0.003652, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JCT para BRL é de R$ 0.003652 por JCT.

Janction ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JCT. Nas últimas 24 horas, JCT foi negociado entre R$ 0.00356 (mínimo) e R$ 0.003832 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JCT movimentou-se -1.49% na última hora e -13.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.14K.

Informações de mercado de Janction (JCT)

--
----

R$ 58.14K
R$ 58.14KR$ 58.14K

R$ 182.60M
R$ 182.60MR$ 182.60M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Janction é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.14K. A oferta em circulação de JCT é --, com um fornecimento total de 50000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 182.60M.

Histórico de preço de Janction BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.00356
R$ 0.00356R$ 0.00356
Mínimo 24h
R$ 0.003832
R$ 0.003832R$ 0.003832
Máximo 24h

R$ 0.00356
R$ 0.00356R$ 0.00356

R$ 0.003832
R$ 0.003832R$ 0.003832

--
----

--
----

-1.49%

-0.43%

-13.67%

-13.67%

Histórico de preços de Janction (JCT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Janction para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00008185-0.43%
30 diasR$ -0.000605-14.22%
60 diasR$ -0.003264-47.20%
90 diasR$ -0.000837-18.65%
Variação de preço de Janction hoje

Hoje, JCT registrou uma variação de R$ -0.00008185 (-0.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Janction

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.000605 (-14.22%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Janction

Expandindo a visualização para 60 dias, JCT teve uma variação de R$ -0.003264 (-47.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Janction

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.000837 (-18.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Janction (JCT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Janction.

Análise para Janction

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Janction. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Janction hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de JCT: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

JCT_USDT está operando no período de 4 horas a US$ 0,003691, com o preço posicionado acima do centro da faixa, em US$ 0,00361. O nível atual encontra-se entre os suportes S1 e a resistência R1, próximo ao nível de resistência R1 em US$ 0,003704. O sistema de pivôs indica que o preço se descolou da região inferior, mantendo-se em um intervalo de oscilação acima do eixo central. Estruturalmente, ainda não houve uma ruptura da linha divisória crucial, e compradores e vendedores permanecem em equilíbrio temporário próximo ao patamar de US$ 0,00361. As médias móveis de curto prazo (MA) e as médias exponenciais (EMA) apresentam uma configuração de compra, oferecendo suporte imediato. Já o indicador MACD registrou um sinal de cruzamento descendente, evidenciando uma perda gradual do impulso ascendente. O RSI encontra-se em uma zona neutra, sem direcionamento claro. Além disso, observa-se uma divergência entre as médias móveis de curto prazo, que apontam para cima, e o indicador de momentum, que tende a baixar. A volatilidade permanece estável, sem sinais significativos de expansão ou contração. No lado superior, o nível de referência mais próximo é R1, em US$ 0,003704, aproximadamente 0,35% acima do preço atual. A resistência secundária encontra-se em R2, em US$ 0,003755, cerca de 1,73% acima do valor atual. No lado inferior, o suporte mais próximo está localizado no centro da faixa, em US$ 0,00361, aproximadamente 2,19% abaixo do preço atual. O suporte secundário encontra-se em S1, em US$ 0,003559, cerca de 3,57% abaixo do valor atual. Por fim, o suporte distante S2 está fixado em US$ 0,003466.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Janction?

Os fatores que influenciam o preço do JCT incluem: a dinâmica de oferta e demanda do mercado, o volume de negociações, o sentimento dos investidores, as tendências gerais do mercado de criptomoedas, a correlação com o Bitcoin, as notícias regulatórias, as atualizações sobre o desenvolvimento dos projetos, os anúncios de parcerias, as mudanças na tokenomics, as listagens em exchanges, as atividades dos grandes detentores (whales) e as condições macroeconômicas que afetam os ativos de risco.

Por que as pessoas querem saber o preço de Janction hoje?

As pessoas querem saber o preço da Junction (JCT) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, gerenciar portfólios, definir o momento ideal para comprar ou vender, acompanhar o desempenho dos investimentos e avaliar as tendências do mercado. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar ao máximo a volatilidade.

Previsão de preço para Janction

Previsão de preço de Janction (JCT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de JCT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Janction (JCT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Janction pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Janction pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de JCT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Janction.

Como comprar e investir em Janction em Brasil

Pronto para começar com Janction? Comprar JCT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Janction. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Janction (JCT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Janction será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Janction(JCT)

O que você pode fazer com Janction

Possuir Janction permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Janction (JCT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Janction (JCT)

Janction is a decentralized AI-compute pool and Layer-2 network that connects global GPU suppliers and AI teams with verifiable contribution-based incentives and transparent pricing. By combining Proof of Contribution with PVCG pricing, Janction aligns suppliers and demanders in a fair and efficient way.

Recurso Janction

Para uma compreensão mais aprofundada de Janction, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Janction
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDePIN

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Janction

Última atualização da página: 2026-08-13 05:37:02 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Janction (JCT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Janction

JCTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em JCT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de JCTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Janction (JCT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Janction.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JCT/USDT
R$0.01919262
R$0.01919262R$0.01919262
+0.81%
15.58M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Bitcoin

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Ethereum

ETH
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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1376907
R$0.1376907R$0.1376907

+32.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0931605
R$0.0931605R$0.0931605

+348.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.308399
R$1.308399R$1.308399

+3.74%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.706991
R$1.706991R$1.706991

+0.71%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0468657
R$0.0468657R$0.0468657

-6.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0234588
R$0.0234588R$0.0234588

+25.55%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31610615
R$1.31610615R$1.31610615

+15.73%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00584394
R$0.00584394R$0.00584394

+12.60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.445733
R$13.445733R$13.445733

+29.53%

aPriori

aPriori

APR

R$2.4999192
R$2.4999192R$2.4999192

+11.65%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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