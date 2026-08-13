Preço de Janction hoje

O preço ao vivo de Janction (JCT) hoje é R$ 0.003652, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JCT para BRL é de R$ 0.003652 por JCT.

Janction ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JCT. Nas últimas 24 horas, JCT foi negociado entre R$ 0.00356 (mínimo) e R$ 0.003832 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JCT movimentou-se -1.49% na última hora e -13.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.14K.

Informações de mercado de Janction (JCT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 58.14KR$ 58.14K R$ 58.14K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 182.60MR$ 182.60M R$ 182.60M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Janction é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.14K. A oferta em circulação de JCT é --, com um fornecimento total de 50000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 182.60M.