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O preço ao vivo de PAX Gold hoje é 4,402.93 BRL. A capitalização de mercado de GOLD(PAXG) é de 2,011,674,549.31723 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GOLD(PAXG) para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de PAX Gold hoje é 4,402.93 BRL. A capitalização de mercado de GOLD(PAXG) é de 2,011,674,549.31723 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GOLD(PAXG) para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação PAX Gold (GOLD(PAXG))

Preço em tempo real de 1 GOLD(PAXG) para BRL

R$22,807.1774
R$22,807.1774R$22,807.1774
-0.29%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de PAX Gold (GOLD(PAXG))
Última atualização da página: 2026-08-13 05:01:39 (UTC+8)

Preço de PAX Gold hoje

O preço ao vivo de PAX Gold (GOLD(PAXG)) hoje é R$ 4,402.93, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD(PAXG) para BRL é de R$ 4,402.93 por GOLD(PAXG).

PAX Gold ocupa atualmente a posição #35 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.01B, com um fornecimento em circulação de 456.89K GOLD(PAXG). Nas últimas 24 horas, GOLD(PAXG) foi negociado entre R$ 4,362.08 (mínimo) e R$ 4,436.07 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 29,126.13361963965772, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7,189.7182848666.

No desempenho de curto prazo, GOLD(PAXG) movimentou-se -0.10% na última hora e +3.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 3.12M.

Informações de mercado de PAX Gold (GOLD(PAXG))

No.35

R$ 2.01B
R$ 2.01BR$ 2.01B

R$ 3.12M
R$ 3.12MR$ 3.12M

R$ 2.01B
R$ 2.01BR$ 2.01B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

A capitalização de mercado atual de PAX Gold é R$ 2.01B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 3.12M. A oferta em circulação de GOLD(PAXG) é 456.89K, com um fornecimento total de 456894.511. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.01B.

Histórico de preço de PAX Gold BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 4,362.08
R$ 4,362.08R$ 4,362.08
Mínimo 24h
R$ 4,436.07
R$ 4,436.07R$ 4,436.07
Máximo 24h

R$ 4,362.08
R$ 4,362.08R$ 4,362.08

R$ 4,436.07
R$ 4,436.07R$ 4,436.07

R$ 29,126.13361963965772
R$ 29,126.13361963965772R$ 29,126.13361963965772

R$ 7,189.7182848666
R$ 7,189.7182848666R$ 7,189.7182848666

-0.10%

-0.29%

+3.68%

+3.68%

Histórico de preços de PAX Gold (GOLD(PAXG)) em BRL

Acompanhe as variações de preço de PAX Gold para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -66.3332-0.29%
30 diasR$ +398.44+9.94%
60 diasR$ +180.2+4.26%
90 diasR$ -247.52-5.33%
Variação de preço de PAX Gold hoje

Hoje, GOLD(PAXG) registrou uma variação de R$ -66.3332 (-0.29%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PAX Gold

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +398.44 (+9.94%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PAX Gold

Expandindo a visualização para 60 dias, GOLD(PAXG) teve uma variação de R$ +180.2 (+4.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PAX Gold

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -247.52 (-5.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PAX Gold (GOLD(PAXG))!

Confira agora a página de histórico de preço do PAX Gold.

Análise para PAX Gold

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de PAX Gold. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de PAX Gold hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de GOLD(PAXG): Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O preço atual do PAXG_USDT no período de 4 horas é de 4.798,81, posicionando-se 108,91 pontos acima do centro do hub em 4.689,9. O ativo já rompeu a resistência R1 em 4.749,76 e aproxima-se da posição R2 em 4.797,29. Tanto o grupo das médias móveis (MA) quanto o grupo das médias exponenciais (EMA) apresentam sinais de compra em 3 a 4 níveis, com o preço mantendo-se acima de um sistema multicamadas de médias móveis, formando uma estrutura de suporte sólida. Atualmente, o ativo encontra-se na metade superior do sistema de hubs, faltando apenas 1,52 ponto para alcançar a resistência R2. 【Estado da Energia do Mercado】 O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, criando uma divergência em relação aos sinais de compra emitidos pelo sistema de médias móveis. Os indicadores rápidos e lentos estão em estados distintos, mostrando uma separação clara entre as tendências. O RSI permanece dentro de uma faixa neutra, sem que haja uma direção consolidada no curto prazo. A energia dos compradores e vendedores apresenta uma divisão técnica próxima à resistência-chave, enquanto a volatilidade, após uma fase de alta, mostra sinais de convergência durante o processo de consolidação. 【Níveis Chave】 Na parte superior, a resistência R2 em 4.797,29 está a apenas 1,52 ponto do preço atual, sendo considerada uma referência imediata. Já o suporte de retração R1 em 4.749,76 encontra-se a 49,05 pontos do preço atual. Na parte inferior, o suporte central em 4.689,9 está a 108,91 pontos do preço atual, enquanto o suporte S1 em 4.642,37, a 156,44 pontos, serve como referência mais distante.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de PAX Gold?

Os preços do PAX Gold (PAXG) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Preço à vista do ouro – o PAXG acompanha de perto o valor do ouro físico.
2. Demanda do mercado por exposição ao ouro digital e adoção de criptomoedas.
3. Mudanças regulatórias que afetam stablecoins e ativos tokenizados.
4. Confiança na Paxos como emissora e custodiante.
5. Sentimento geral do mercado de criptomoedas.

Por que as pessoas querem saber o preço de PAX Gold hoje?

As pessoas querem saber o preço do PAXG hoje porque ele é uma stablecoin lastreada em ouro, onde cada token representa uma onça troy de ouro físico. Os investidores acompanham seu preço para monitorar as movimentações do mercado de ouro, tomar decisões de negociação, diversificar suas carteiras e acessar a exposição ao ouro de forma digital, sem a necessidade de armazenamento físico.

Previsão de preço para PAX Gold

Previsão de preço de PAX Gold (GOLD(PAXG)) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GOLD(PAXG) em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de PAX Gold (GOLD(PAXG)) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de PAX Gold pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço PAX Gold pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GOLD(PAXG) para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de PAX Gold.

Como comprar e investir em PAX Gold em Brasil

Pronto para começar com PAX Gold? Comprar GOLD(PAXG) é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar PAX Gold. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de PAX Gold (GOLD(PAXG)).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e PAX Gold será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar PAX Gold(GOLD(PAXG))

O que você pode fazer com PAX Gold

Possuir PAX Gold permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar PAX Gold (GOLD(PAXG)) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é PAX Gold (GOLD(PAXG))

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Recurso PAX Gold

Para uma compreensão mais aprofundada de PAX Gold, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do PAX Gold
Explorador de blocos

Categoria :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PAX Gold

Última atualização da página: 2026-08-13 05:01:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o PAX Gold (GOLD(PAXG))

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre PAX Gold

GOLD(PAXG)USDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em GOLD(PAXG) com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GOLD(PAXG)USDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie PAX Gold (GOLD(PAXG)) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o PAX Gold.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GOLD(PAXG)/USDT
R$22,804.8982
R$22,804.8982R$22,804.8982
-0.30%
707.10 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
R$22,797.4908
R$22,797.4908R$22,797.4908
-0.16%
22.33 (USDT)

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R$0.1461278R$0.1461278

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R$1.7322438R$1.7322438

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TOAD

R$0.0472934
R$0.0472934R$0.0472934

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R$0.0237762R$0.0237762

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R$13.703172R$13.703172

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R$0.00589484R$0.00589484

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R$3.6431976R$3.6431976

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Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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