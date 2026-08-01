Preço de PAX Gold hoje

O preço ao vivo de PAX Gold (GOLD(PAXG)) hoje é R$ 4,402.93, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD(PAXG) para BRL é de R$ 4,402.93 por GOLD(PAXG).

PAX Gold ocupa atualmente a posição #35 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.01B, com um fornecimento em circulação de 456.89K GOLD(PAXG). Nas últimas 24 horas, GOLD(PAXG) foi negociado entre R$ 4,362.08 (mínimo) e R$ 4,436.07 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 29,126.13361963965772, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7,189.7182848666.

No desempenho de curto prazo, GOLD(PAXG) movimentou-se -0.10% na última hora e +3.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 3.12M.

Informações de mercado de PAX Gold (GOLD(PAXG))

Classificação No.35 Capitalização de mercado R$ 2.01BR$ 2.01B R$ 2.01B Volume (24h) R$ 3.12MR$ 3.12M R$ 3.12M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.01BR$ 2.01B R$ 2.01B Fornecimento Circulante 456.89K 456.89K 456.89K Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 456,894.511 456,894.511 456,894.511 Market share 0.08% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de PAX Gold é R$ 2.01B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 3.12M. A oferta em circulação de GOLD(PAXG) é 456.89K, com um fornecimento total de 456894.511. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.01B.