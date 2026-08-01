Cotação PAX Gold (GOLD(PAXG))
O preço ao vivo de PAX Gold (GOLD(PAXG)) hoje é R$ 4,402.93, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD(PAXG) para BRL é de R$ 4,402.93 por GOLD(PAXG).
PAX Gold ocupa atualmente a posição #35 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.01B, com um fornecimento em circulação de 456.89K GOLD(PAXG). Nas últimas 24 horas, GOLD(PAXG) foi negociado entre R$ 4,362.08 (mínimo) e R$ 4,436.07 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 29,126.13361963965772, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7,189.7182848666.
No desempenho de curto prazo, GOLD(PAXG) movimentou-se -0.10% na última hora e +3.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 3.12M.
No.35
0.08%
ETH
A capitalização de mercado atual de PAX Gold é R$ 2.01B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 3.12M. A oferta em circulação de GOLD(PAXG) é 456.89K, com um fornecimento total de 456894.511. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.01B.
-0.10%
-0.29%
+3.68%
+3.68%
Acompanhe as variações de preço de PAX Gold para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -66.3332
|-0.29%
|30 dias
|R$ +398.44
|+9.94%
|60 dias
|R$ +180.2
|+4.26%
|90 dias
|R$ -247.52
|-5.33%
Hoje, GOLD(PAXG) registrou uma variação de R$ -66.3332 (-0.29%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +398.44 (+9.94%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, GOLD(PAXG) teve uma variação de R$ +180.2 (+4.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -247.52 (-5.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de PAX Gold. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de GOLD(PAXG): Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
【Estrutura de Mercado】 O preço atual do PAXG_USDT no período de 4 horas é de 4.798,81, posicionando-se 108,91 pontos acima do centro do hub em 4.689,9. O ativo já rompeu a resistência R1 em 4.749,76 e aproxima-se da posição R2 em 4.797,29. Tanto o grupo das médias móveis (MA) quanto o grupo das médias exponenciais (EMA) apresentam sinais de compra em 3 a 4 níveis, com o preço mantendo-se acima de um sistema multicamadas de médias móveis, formando uma estrutura de suporte sólida. Atualmente, o ativo encontra-se na metade superior do sistema de hubs, faltando apenas 1,52 ponto para alcançar a resistência R2. 【Estado da Energia do Mercado】 O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, criando uma divergência em relação aos sinais de compra emitidos pelo sistema de médias móveis. Os indicadores rápidos e lentos estão em estados distintos, mostrando uma separação clara entre as tendências. O RSI permanece dentro de uma faixa neutra, sem que haja uma direção consolidada no curto prazo. A energia dos compradores e vendedores apresenta uma divisão técnica próxima à resistência-chave, enquanto a volatilidade, após uma fase de alta, mostra sinais de convergência durante o processo de consolidação. 【Níveis Chave】 Na parte superior, a resistência R2 em 4.797,29 está a apenas 1,52 ponto do preço atual, sendo considerada uma referência imediata. Já o suporte de retração R1 em 4.749,76 encontra-se a 49,05 pontos do preço atual. Na parte inferior, o suporte central em 4.689,9 está a 108,91 pontos do preço atual, enquanto o suporte S1 em 4.642,37, a 156,44 pontos, serve como referência mais distante.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de PAX Gold pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
Para uma compreensão mais aprofundada de PAX Gold, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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