Preço de Aster hoje

O preço ao vivo de Aster (ASTER) hoje é $ 1.0741, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTER para USD é de $ 1.0741 por ASTER.

Aster ocupa atualmente a posição #37 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.55B, com um fornecimento em circulação de 2.37B ASTER. Nas últimas 24 horas, ASTER foi negociado entre $ 1.0288 (mínimo) e $ 1.0813 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.419058923870731, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.08438718204444161.

No desempenho de curto prazo, ASTER movimentou-se +0.57% na última hora e -3.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.78M.

Informações de mercado de Aster (ASTER)

Classificação No.37 Capitalização de mercado $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Volume (24h) $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.59B$ 8.59B $ 8.59B Fornecimento Circulante 2.37B 2.37B 2.37B Fornecimento máximo 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Fornecimento total 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Taxa circulante 29.66% Market share 0.08% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Aster é $ 2.55B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.78M. A oferta em circulação de ASTER é 2.37B, com um fornecimento total de 8000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.59B.