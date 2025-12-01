Preço de AKEDO hoje

O preço ao vivo de AKEDO (AKE) hoje é $ 0.000435, com uma variação de 2.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AKE para USD é de $ 0.000435 por AKE.

AKEDO ocupa atualmente a posição #1080 em capitalização de mercado, totalizando $ 9.92M, com um fornecimento em circulação de 22.80B AKE. Nas últimas 24 horas, AKE foi negociado entre $ 0.0003838 (mínimo) e $ 0.0004386 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.003244164590350006, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000321199084662874.

No desempenho de curto prazo, AKE movimentou-se 0.00% na última hora e +29.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 394.87K.

Informações de mercado de AKEDO (AKE)

Classificação No.1080 Capitalização de mercado $ 9.92M$ 9.92M $ 9.92M Volume (24h) $ 394.87K$ 394.87K $ 394.87K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.50M$ 43.50M $ 43.50M Fornecimento Circulante 22.80B 22.80B 22.80B Fornecimento máximo 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Taxa circulante 22.79% Blockchain pública BSC

