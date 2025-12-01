Preço de Dust hoje

O preço ao vivo de Dust (DUST) hoje é $ 0.001577, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUST para USD é de $ 0.001577 por DUST.

Dust ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DUST. Nas últimas 24 horas, DUST foi negociado entre $ 0.001494 (mínimo) e $ 0.0016 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DUST movimentou-se +0.57% na última hora e +5.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.14K.

Informações de mercado de Dust (DUST)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 59.14K$ 59.14K $ 59.14K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

