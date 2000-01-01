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Principais tokens de Solana Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Solana Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,932.79
+0.04%
-0.33%
-0.93%
$ 1.28T
$ 6.66K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,897.2
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 183.02B
$ 32.42B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76.3
-0.07%
-0.14%
+4.87%
$ 44.19B
$ 378.88K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.336
0.00%
+0.24%
+2.63%
$ 31.86B
$ 15.86M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.97
+0.30%
+4.05%
+3.01%
$ 14.39B
$ 13.15K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07035
-0.13%
-2.83%
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$ 11.95B
$ 97.59M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
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+0.02%
+0.01%
$ 10.58B
$ 56.69K
10
Zcash
Zcash
ZEC
$ 496.37
+0.27%
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-1.08%
$ 8.26B
$ 4.61K
11
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,924.09
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.184
0.00%
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$ 6.69B
$ 13.69M
13
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,533
-0.06%
-0.00%
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$ 6.19B
$ 305.02M
14
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.8
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$ 5.74B
$ 68.95K
15
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
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+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
16
USD1
USD1
USD1
$ 1.00017
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$ 4.39B
$ 2.10M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.342
+0.15%
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$ 3.60B
$ 832.64K
18
Global Dollar
Global Dollar
USDG
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19
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
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--
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$ 3.01B
$ 5.67K
20
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.508
+0.67%
+3.19%
+1.66%
$ 2.81B
$ 55.87K
21
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999854
0.00%
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+0.02%
$ 2.80B
$ 134.19M
22
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
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$ 2.62B
$ 156.12B
24
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.579
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$ 2.22B
$ 192.62K
25
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 200.05
+0.04%
-1.86%
+4.70%
$ 2.20B
$ 5.44K
26
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
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0.00%
$ 2.14B
$ 1.15M
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05502
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-0.65%
+5.30%
$ 1.76B
$ 801.16K
28
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
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0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
29
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11845
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$ 1.46B
$ 74.20K
30
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.59
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31
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7757
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32
Pepe
Pepe
PEPE
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33
syrupUSDC
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34
Wrapped SOL
Wrapped SOL
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35
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
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--
36
Ethena
Ethena
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37
Binance Staked SOL
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38
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
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Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
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Algorand
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Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
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42
Render
Render
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43
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Lombard Staked BTC
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Jupiter
Jupiter
JUP
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Function FBTC
FBTC
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Hastra PRIME
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PancakeSwap
PancakeSwap
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48
Arbitrum
Arbitrum
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49
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
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$ 29.24M
50
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.23749
-11.41%
-2.65%
+10.15%
$ 459.02M
$ 10.57M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Solana Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Solana Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 3,016 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1987.09B.
Qual é o token de Solana Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Solana Ecosystem acompanhados na MEXC, DARK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 241.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Solana Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 3,016 tokens de Solana Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Solana Ecosystem incluem BTC, ETH, USDT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Solana Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Solana Ecosystem é de aproximadamente $1987.09B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Solana Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.