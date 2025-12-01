Preço de EVAA Protocol hoje

O preço ao vivo de EVAA Protocol (EVAA) hoje é $ 1.024, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVAA para USD é de $ 1.024 por EVAA.

EVAA Protocol ocupa atualmente a posição #1204 em capitalização de mercado, totalizando $ 6.78M, com um fornecimento em circulação de 6.62M EVAA. Nas últimas 24 horas, EVAA foi negociado entre $ 1.008 (mínimo) e $ 1.067 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 13.61297177645488, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.9462594403468033.

No desempenho de curto prazo, EVAA movimentou-se -0.20% na última hora e -1.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 150.79K.

Informações de mercado de EVAA Protocol (EVAA)

Classificação No.1204 Capitalização de mercado $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Volume (24h) $ 150.79K$ 150.79K $ 150.79K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.20M$ 51.20M $ 51.20M Fornecimento Circulante 6.62M 6.62M 6.62M Fornecimento máximo 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Fornecimento total 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Taxa circulante 13.23% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de EVAA Protocol é $ 6.78M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 150.79K. A oferta em circulação de EVAA é 6.62M, com um fornecimento total de 50000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.20M.