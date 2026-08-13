Preço de AurumX hoje

O preço ao vivo de AurumX (UMX) hoje é R$ 0.11046, com uma variação de 5.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UMX para BRL é de R$ 0.11046 por UMX.

AurumX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UMX. Nas últimas 24 horas, UMX foi negociado entre R$ 0.10491 (mínimo) e R$ 0.13322 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UMX movimentou-se -3.18% na última hora e +64.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 31.78K.

Informações de mercado de AurumX (UMX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 31.78KR$ 31.78K R$ 31.78K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 33.14MR$ 33.14M R$ 33.14M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de AurumX é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 31.78K. A oferta em circulação de UMX é --, com um fornecimento total de 300000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 33.14M.