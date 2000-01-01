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Principais tokens de Solana Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Solana Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,932.79
+0.04%
-0.33%
-0.93%
$ 1.28T
$ 6.66K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,897.2
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07035
-0.13%
-2.83%
+1.62%
$ 11.95B
$ 97.59M
4
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.184
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-1.82%
-8.10%
$ 6.69B
$ 13.69M
5
WLFI
WLFI
WLFI
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+0.27%
-0.65%
+5.30%
$ 1.76B
$ 801.16K
6
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002719
-0.26%
-4.91%
-2.80%
$ 1.12B
$ 74.24B
7
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07935
+0.10%
-2.84%
-11.16%
$ 706.35M
$ 999.79K
8
Arbitrum
Arbitrum
ARB
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-0.11%
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9
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.23749
-11.41%
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$ 459.02M
$ 10.57M
10
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
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+0.11%
-1.69%
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$ 394.51M
$ 34.35M
11
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.399
-0.36%
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$ 332.14M
$ 1.14M
12
Bonk
Bonk
BONK
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$ 199.04M
$ 172.90B
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
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14
Kaia
Kaia
KAIA
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15
would
would
WOULD
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16
BUILDon
BUILDon
B
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$ 148.38M
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17
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
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18
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
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$ 131.88M
$ 867.95K
19
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06416
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-2.91%
-3.23%
$ 127.38M
$ 842.20K
20
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07399
+0.10%
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$ 101.13M
$ 2.87M
21
Backpack
Backpack
BP
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$ 95.52M
$ 186.64K
22
Cheems
Cheems
CHEEMS
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$ 93.79M
$ 118.06B
23
Comedian
Comedian
BAN
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+0.23%
+1.43%
+1.19%
$ 73.95M
$ 840.74K
24
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.067
+0.15%
-1.12%
+1.12%
$ 73.27M
$ 15.75K
25
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
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+0.15%
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$ 72.41M
$ 884.96K
26
Data Network
Data Network
DATA
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$ 71.23M
$ 384.21K
27
0x
0x
ZRX
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$ 754.01K
28
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
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$ 63.67M
$ 98.10M
29
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
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$ 60.37M
$ 302.08T
30
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
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+0.10%
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-2.55%
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31
Billions
Billions
BILL
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32
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BOOK OF MEME
BOME
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33
Wormhole
Wormhole
W
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34
Xphere
Xphere
XP
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35
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
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36
Toshi
Toshi
TOSHI
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37
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Official FO
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POPCAT
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Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
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Non-Playable Coin
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41
MOG Coin
MOG Coin
MOG
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42
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
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43
Babylon
Babylon
BABY
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44
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USELESS COIN
USELESS
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45
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Moo Deng
MOODENG
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46
Mask Network
Mask Network
MASK
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LAB
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48
ME
ME
ME
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49
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Memecoin
MEME
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50
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
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-0.12%
-2.16%
+1.05%
$ 28.99M
$ 171.90M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Solana Meme e por que são populares?
Tokens de Solana Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1,068 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1530.82B.
Qual é o token de Solana Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Solana Meme acompanhados na MEXC, SAMBA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 129.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Solana Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1,068 tokens de Solana Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Solana Meme incluem BTC, ETH, DOGE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Solana Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Solana Meme é de aproximadamente $1530.82B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Solana Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.