Preço de Nuff Respect hoje

O preço ao vivo de Nuff Respect (NUFR) hoje é --, com uma variação de 1.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NUFR para USD é de -- por NUFR.

Nuff Respect ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 200,582, com um fornecimento em circulação de 799.97M NUFR. Nas últimas 24 horas, NUFR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NUFR movimentou-se -0.23% na última hora e +4.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nuff Respect (NUFR)

Capitalização de mercado $ 200.58K$ 200.58K $ 200.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 250.73K$ 250.73K $ 250.73K Fornecimento Circulante 799.97M 799.97M 799.97M Fornecimento total 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

